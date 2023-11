Pravijo, da v tem predoru straši: gostil je nov spektakel #foto

Predor Isegami je dolg dobrih 300 metrov in skozi njega lahko pelje le en avtomobil. Poseben je zaradi kamnite sestave, pripovedi o duhovih in dirkalnikih svetovnega prvenstva v reliju, ki so letos že drugič peljali skozenj.

Stari predor Isegami so zgradili že leta 1897, in sicer v prefekturi Aichi ob prelazu Isegami, ko so se lotili gradnje povezovalne ceste skozi Nagano proti Nagoji. Posebnost predora so povsem kamnite stene in obok. Dolg je 308 metrov in širok tri metre. V njem je torej prostor za en avtomobil.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ta 126 let star predor je zdaj spomin preteklih časov in v njem pravega vrveža ni več. V njegovi bližini so namreč zgradili že novi predor z istim imenom, ki pa je dvopasovni.

Posebnost starega predora Isegami so bajke in pripovedi, da naj bi v njem strašilo – domačini omenjajo duhove delavcev, ki so umrli med gradnjo, ženske, umrle med poplavo, in podobno. Če so to morda le deli japonskih pripovedi in lokalnih legend, pa je veliko bolj realna dirka skozi ta predor.

Zdaj skozi predor reli za svetovno prvenstvo

Isegami je namreč letos že drugič gostil eno izmed hitrostnih preizkušenj relija za svetovno prvenstvo. Ozek predor z ravno cesto, ki je ravno prav široka za približno milijon evrov vredne dirkaške specialke najvišje ravni, t. i. razred Rally1, pripravi atraktivne prizore.

Prav v tem predoru je lani nastala tudi fotografija, ki so jo v finalnem naboru desetih fotografij navijači izbrali za najboljšo s svetovnega prvenstva 2022. Posnel jo je madžarski fotograf Gergely Makai. Tudi letos je bil predor, ki je tekmovalcem sredi hudega naliva ponudil vsaj 300 metrov suhega asfalta, prizorišče izjemnih prizorov.

Fotografije: SP v reliju na Japonskem:

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull