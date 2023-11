Kaotičen dan na mokrih japonskih cestah

Po sedmi hitrostni preizkušnji relija na Japonskem, zadnjega, 13. v letošnjem svetovnem prvenstvu, vodi Elfyn Evans. Je pa Valižan ostal brez polovice tekmecev, saj so nesreče doživeli že štirje dirkači z dirkalniki razreda WRC1. Dirkali so v nalivu.

Z relijem Japonska se končuje letošnje svetovno prvenstvo, ki ga je s svojim drugim naslovom svetovnega prvaka na prejšnji dirki osvojil Kalle Rovanperä (Toyota). Petkove dopoldanske hitrostne preizkušnje so se spremenile v pravi boj za preživetje. Zaradi močnega dežja in odpadlega listja je namreč asfalt prava drsalnica. Tako so Takamoto Kacuta (Toyota), Dani Sordo (Hyundai) in Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) na drugi hitrostni preizkušnji vsi zleteli s ceste na isti točki. Japonec je trčil v drevo, a mu je kljub poškodbi na radiatorju dirkalnega avtomobila uspelo odpeljati naprej. Španec in Francoz sta obtičala v jarku drug zraven drugega.

You can't park there, mate... 🚗



Dani Sordo and Adrien Fourmaux both off at the same corner on #WRC #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/9Is2KvCeBs — DirtFish (@DirtFishRally) November 17, 2023

Drugo in tretjo hitrostno preizkušnjo je dobil Elfyn Evans (Toyota), četrto so odpovedali. Po opoldanskem premoru, v katerem je Toyotinim mehanikom uspelo zakrpati Kacutov dirkalnik, se je dirkanje nadaljevalo. In prav Kacuta je dobil preostale tri popoldanske hitrostne preizkušnje, a je s petimi minutami zaostanka na devetem mestu. Vodi Evans, s 50 sekundami zaostanka je drugi Sebastien Ogier (Toyota), tretji Rovanperä pa zaostaja že več kot dve minuti. Evansu je bil blizu le Thierry Neuville (Hyundai), a je zletel s ceste na šesti hitrostni preizkušnji.

Petkov dirkaških dan se bo končal z večernim kratkim stadionskim superspecialom. V soboto in nedeljo sledi še 14 hitrostnih preizkušenj.

Reli Japonska po sedmi hitrostni preizkušnji:



1. Elfyn Evans (Toyota)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +50,9

3. Kalle Rovanperä (Toyota) +2:07,4

4. Andreas Mikkelsen (Škoda) +2:56,3

5. Nikolaj Griazin (Škoda) +3:44,3

6. Esapella Lappi (Hyundai) +3:46,3