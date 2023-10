Zabava po Češko: ura hoje in čakanja, pol ure užitka, nato na pivo #foto

Sedem ur vožnje iz Ljubljane smo se pridružili Čehom (in nekaj deset tisoč navdušencem iz cele Evrope), ki so prvič gostili reli za svetovno prvenstvo.

Preteklost in sedanjost - škoda 130 RS in škoda fabia RS rally2. Foto: Gregor Pavšič Območje treh držav med avstrijskim Linzem, nemškim Munchnom in češkim Klatovyjem si je zaslužilo prvi obisk svetovnega prvenstva v reliju. Blizu je Regensburg, rojstni kraj Walterja Rohrla, prav tako Audijeva tovarna v Ingolstadtu, tudi Avstrijci letos praznujejo 50-letnico svojega do zdaj edinega relija za svetovno prvenstvo (Österreichische Alpenfahrt 1973). Toda v ospredju so bili zadnje dni predvsem Čehi – tako s ceremonijalnim štartom v Pragi, kakor tudi s svojimi petkovimi hitrostnimi preizkušnjami.

V družbi Nemcev in Avstrijcev so Čehi najbolj zapriseženi reliju. Škoda se je na svoje prve dirke podala še takrat, ko sta predhodnika Laurent in Klement izdelovala še motocikle. Škodin model 130 RS je veljal za vzhodnoevropski porsche, s katerim so iz takratne Češkoslovaške odhajali na slovite zahodnoevropske relije. Še pred prevzemom Volkswagna sta s škodama 130 RS in LR blestela Vaclav Blachna in Svatopluk Kvaizar, v devetdesetih letih je dobro organizirano Škodino tovarniško moštvo s favoriti, feliciami in octaviami večkrat prišlo tudi na slovenski reli Saturnus. Pogosto so bili v svetu dirkaškega športa v vlogi Davida proti Goljatu.

Uradni štart relija v Pragi. Foto: Red Bull

Eden najbolje obiskanih ovinkov relija. Foto: Red Bull

Erik Cais je vodilni češki voznik relija, ki je nastopil tudi že v Sloveniji. Foto: Red Bull

Med gosti predzadnjega relija letošnjega svetovnega prvenstva je bil zadnje dni tudi omenjeni Rohrl, na reliju smo srečali znamenitega dirkača Hansa-Joachima Stucka, rojenega ne prav daleč v Garmisch-Partenkirchnu. Na prvih dveh hitrostnih preizkušnjah je smel kot prvi štartati Erik Cais (škoda fabia rally2), trenutno mednarodno najbolj zanimiv češki voznik. Za predvoznika so postavili Tomasa Engeja, svojega nekdanjega dirkača formule ena, ki sicer s toyoto yaris GR vozi tudi v češkem prvenstvu. Čehi so pokazali vse najboljše, kar premorejo.

Domačini so bili zadovoljni, sodniki, funkcionarji in prostovoljci ob progi pa vidno hvaležni, da so po toliko letih tudi sami dočakali avtomobilski reli na najvišji ravni.

Od vseh, a hkrati od nikogar

Centralno-evropski reli nima tradicije, saj so ga letos organizirali prvič, in to zgolj za potrebe svetovnega prvenstva. Razdelitev finančnega in organizacijskega bremena ni slaba ideja, saj znašajo organizacijski stroški več milijonov evrov. Samo promotor svetovnega prvenstva jih za podpis pogodbe zahteva približno milijon.

Štart relija je bil v Pragi, središče relija s servisno cono in ciljem pa več kot dvesto kilometrov stran v nemškem obmejnem mestu Passau. Tako razpotegnjen reli je spet prinesel več kot sto kilometrov dolge etape med servisno cono in hitrostnimi preizkušnjami ter nekoliko razbremenil gnečo na cestah v okolici trase relija. Na drugi strani pa se je bilo nemogoče znebiti občutka, da reli prave duše vendarle nima. Ta reli je istočasno od vseh, a hkrati prav tako ni od nobenega. Ni imel svojega pravega središča. Nemški Passau je bil preveč osamljen, na Češkem pa je karavana le hitro potovala prek podeželja in se nikjer ni zares ustavila.

Prav gotovo bi bilo marsikaj drugače v Zlinu. To je češko mesto, kjer je reli doma že desetletja. Tam vsako leto organizirajo reli Barum, enega najspektakularnejših relijev za evropsko prvenstvo. Atmosfera v Zlinu, če bi ta hipotetično gostil reli za svetovno prvenstvo, bi bila nekaj posebnega.

Foto: Red Bull

Foto: Gregor Pavšič

Dobro so poskrbeli za gledalce, zaradi njih pa le ena odpoved

Vzdušje ob trasi je bilo kljub temu dobro, gledalcev je bilo na deset tisoče, zanje je bilo dobro poskrbljeno. Pri organizaciji pomaga gričevnato podeželje, kjer je dovolj dostopnih cest, ob njih pa veliko prostora za varen ogled relija in hojo od ovinka do ovinka. Organizatorji so uredili tudi varne prehode čez traso relija. Zaradi neposlušnosti gledalcev, ki so stali na nevarnih mestih, so odpovedali le eno izmed hitrostnih preizkušenj. Vsak dirkalni avtomobil ima kamere, in če varnostna ekipa, nad katero bedi nihče drug kot Michele Mouton, edina ženska zmagovalka relija za SP, zagleda gledalce na nevarnih mestih, se prižge rdeča luč.

Na tak reli je treba oditi vsaj dve uri pred štartom prvega avtomobila, da je dovolj časa za parkiranje avtomobila, hojo do hitrostne preizkušnje in "rezervacijo" dobrega mesta za ogled. Ker je pokrajina precej ravna, je s seboj dobro imeti prenosno lestev, stol ali pa si pomagati kar z avtomobilom – s strehe se dobro vidi na cesto, tudi če je ob njej že strnjena vrsta navijačev.

Navijači se dobro znajdejo, da je pogled na cesto boljši ... Foto: Gregor Pavšič

Žal danes svetovno prvenstvo nudi relativno malo "vsebine" za tiste, ki se odločijo za ogled relija v živo. Videti je mogoče eno hitrostno preizkušnjo dopoldne in nato še eno popoldne. Prava akcija z dirkalniki razreda Rally1 traja pol ure, a to pomeni le deset dirkalnikov najvišjega razreda v triminutnih časovnih razmakih.

Za njimi pripelje odlična konkurenca prvenstva WRC2 (dirkalniki razreda Rally2), toda hitrost, zvok in splošna pojavnost so kljub nesporni kakovosti toliko manjši, da začnejo gledalci nato že počasi odhajati. Na pivo do bližnjega šanka, malico ali pa na toplo v svoj avtomobil. In nato kmalu proti naslednji hitrostni preizkušnji. Če upoštevamo, da obiskovalec v povprečju do ovinka hodi vsaj od pol do ene ure in nato tam eno uro čaka na prvi avtomobil, so užitki dokaj kratkotrajni.

Foto: Gregor Pavšič

Pot skozi gozd do naslednjega ovinka .... Foto: Gregor Pavšič

Češka ima več avtomobilskih tovarn, zanje najpomembnejša pa je v Mladi Boleslavi

Češka je na avtomobilskem zemljevidu s svojimi tovarnami pomembna evropska država. Tam imata svoje tovarne tudi Toyota in Hyundai, ki imata kot edina proizvajalca svoji tovarniški moštvi v svetovnem prvenstvu v reliju. To pomeni letni vložek med 50 in sto milijoni evrov. Posredno je v reliju na najvišji ravni prisoten še Ford, a le kot tehnični partner britanske ekipe M-Sport.

Osrednje avtomobilsko mesto na Češkem pa ostaja Mlada Boleslav, kjer sta doma tako Škoda kot tudi Škoda Motorsport. Ta je uradno del podjetja Škoda Auto, a ima lastno organizacijsko strukturo in deluje bolj ali manj samostojno. Ker so postali Čehi zelo uspešni pri razvoju, izdelavi in prodaji dirkalnikov Rally2, je športni oddelek Škode tudi finančno samostojen. Dirkalnik, kot je škoda fabia RS rally2, stane od 260 do 290 tisoč evrov – lokalni DDV v državi kupca ni vključen.

Se še spomnite "favoritk" na reliju Saturnus? Škoda Motorsport danes s 150 zaposlenimi.

Od skromne zasedbe, ki je v devetdesetih romala v Slovenijo (se morda še spomnite voznikov, kot so bili Pavel Sibera, Emil Triner in Jindrich Štolfa?) je Škoda Motorsport danes zrasla v podjetje s 150 zaposlenimi. Trenutno so vodilni proizvajalec dirkalnikov Rally2. Toda poleg Hyundaija, M-Sport Forda in Citroena prihodnje leto v ta komercialno pomemben razred – ti dirkalniki so najvišja raven na vseh relijih z izjemo svetovnega prvenstva – prihaja tudi Toyota s svojim yarisom GR rally2.

Kalle Rovanpera prvo ime svetovnega relija – danes že lahko postane svetovni prvak

S Škodo je neposredno povezana tudi kariera Kalleja Rovanpere, ki lahko danes ubrani naslov svetovnega prvaka. Rovanpera je bil med leti 2018 in 2019 član tovarniške ekipe Škode in z njimi je takrat tudi postal svetovni prvak. Po tem uspehu se je nato že preselil k Toyoti, s katero je imel že prej predpogodbo, in stopil v velike čevlje nekdanjih finskih svetovnih prvakov. Pri rosnih 23 letih je danes brez dvoma prvo ime svetovnega relija.