Tänak do zmage brez konkurence, oddana prva lovorika

Estonec Ott Tänak (M-Sport Ford) si je z najboljšo strategijo izbire pnevmatik že v soboto pridirkal lepo prednost pred tekmeci in dosegel svojo 19. zmago na dirkah svetovnega prvenstva. Na nedeljskih štirih hitrostnih preizkušnjah sta se za drugo mesto borila ekipna kolega pri Hyundaiju Finec Teemu Suninen in Belgijec Thierry Neuville. Zadnje omenjeni je dobil tri brzince, Suninen pa je na predzadnjem zletel s ceste in celo ostal brez zmagovalnega odra. Tako je drugo mesto osvojil Neuville (+42,1). Tretji je bil Valižan Elfyn Evans (Toyota).

Kalle Rovanperä Foto: Red Bull Content Pool Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je dobil zadnjo hitrostno preizkušnjo in tako dodatnih pet točk, a ob končnem četrtem mestu to še ni dovolj, da dokončno potrdi svojo drugo svetovno lovoriko. Najmlajši svetovni prvak je to nedeljo dopolnil 23 let. Naslednjo priložnost bo imel konec oktobra, ko bo na sporedu tako imenovani srednjeevropski reli z bazo v Passauu na Bavarskem. Finale sezone pa bo med 16. in 19. novembrom na Japonskem. Je pa oddana konstruktorska lovorika, po odstopu Suninena Hyundai namreč Toyote ne more več ujeti.

Reli Čile, končni vrstni red:



1. Ott Tänak (M-Sport Ford)

2. Thierry Neuville (Hyundai) +42,1

3. Elfyn Evans (Toyota) +1:06,9

4. Kalle Rovanperä (Toyota) +2:11,0

5. Takamoto Katsuta (Toyota) +4:41,5