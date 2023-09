Tänak z novimi gumami do lepe prednosti

V okolici Concepciona v Čilu se nadaljuje 11. od 13. letošnjih dirk svetovnega prvenstva v reliju (WRC). Petek je bil sila izenačen, videli smo prevračanje Finca Esapekke Lappija, sobota dopoldne pa je minila v znamenju Estonca Otta Tänaka (M-Sport Ford). Dobil je dve od treh hitrostnih preizkušenj in njegova prednost, ki je v petek znašala 4,2 sekunde, je narasla na 47,8 sekunde. Drugi je ostal Finec Teemu Suninen (Hyundai), tretji pa že z dobro sekundo zaostanka Belgijec Thierry Neuville (Hyundai).

Če so bile petkove hitrostne preizkušnje zelo hitre, so bile sobotne bolj zavite, makadamski teren pa še manj prijazen do pnevmatik. Tänak je na najdaljši 28,7-kilometrski brzinec prihranil en še povsem nerabljeni komplet pnevmatik in tako največ pridobil.

Tekmeca za prvaka Finec Kalle Rovanperä (Toyota) in Valižan Elfyn Evans (Toyota) sta bila po devetih od skupno 16 hitrostnih preizkušenj na petem oziroma četrtem mestu. Rovanperä je imel pred dirko 33 točk prednosti.

V soboto popoldne so na sporedu še tri hitrostne preizkušnje, v nedeljo pa se bo dirka končala še s preostalimi štirimi.

Reli Čile, po deveti od 16 hitrostnih preizkušenj:



1. Ott Tänak (M-Sport Ford)

2. Teemu Suninen (Hyundai) +47,8

3. Thierry Neuville (Hyundai) +1:03,0

4. Elfyn Evans (Toyota) +1:16,8

4. Kalle Rovanperä (Toyota) +1:44,7

6. Takamoto Katsuta (Toyota) +2:52,7