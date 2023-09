Razočaranje doma, velika zmaga na Akropolisu

Ker sta v soboto odstopila Thierry Neuville in Sebastien Ogier, na preostalih treh nedeljskih hitrostnih preizkušnjah ni bilo več dvoma o zmagovalcu relija Akropolis Grčija. Vse tri je dobil Kalle Rovanperä in deseto dirko letošnjega svetovnega prvenstva končal minuto in pol pred Elfynom Evansom.

Za najmlajšega svetovnega prvaka v reliju Finca Kalleja Rovanpero (Toyota) je to tretja zmaga v letošnji sezoni in najboljši možen odgovor na razočaranje s prejšnje dirke, ko je na domači finski preizkušnji odstopil sploh prvič v tem prvenstvu. Tako je prednost pred prvim zasledovalcem v skupnem seštevku in tudi na tem reliju drugouvrščenim Valižanom Elfynom Evansom (Toyota) povišal za osem točk. Torej ima pred zadnjimi tremi dirkami 33 točk prednosti. Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) po odstopu na Akropolisu zdaj za 22-letnim Rovanpero zaostaja že 66 točk in se mu bo očitno še enkrat več izmuznil naslov svetovnega prvaka.

Kalle Rovanperä Foto: Guliverimage "Seveda je to veliko olajšanje. Po težkem reliju Finska sva se morala vrniti. Pa pravzaprav nisva nikamor odšla. Odlična dirka. Prvi na cesti in prvi na cilju je lep dosežek. Dirkala sva pametno, a vseeno pritiskala, tudi na zadnji hitrostni preizkušnji," je po prečkanju cilje črte na tako imenovanem power stageu dejal Rovanperä, ki je z najhitrejšim časom te zadnje hitrostne preizkušnje dobil še dodatnih pet točk. Ko govori v dvojini, seveda misli na svojega sovoznika Jonneja Halttunena. Sovozniki imajo v reliju zelo pomembno vlogo in pravzaprav z branjem zapiskov med vožnjo 150, 200 kilometrov na uro zagotovo zelo zahtevno nalogo.

Reli Akropolis Grčija, končni vrstni red:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Elfyn Evans (Toyota) +1:31,7

3. Daniel Sordo (Hyundai) +4:28,4

4. Ott Tänak (M-Sport Ford) +6:22,3

5. Esapekka Lappi (Hyundai) +7:20,9

6. Takamoto Katsuta (Toyota) +9:41,0



WRC, skupni seštevek (10/13):



1. Kalle Rovanperä (Toyota) 200 točk

2. Elfyn Evans (Toyota) 167

3. Thierry Neuville (Hyundai) 134

4. Ott Tänak (M-Sport Ford) 119

5. Sebastien Ogier (Toyota) 99

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 98