Preplah za Neuvilla, a legenda ostaja za njim #video

Sebastien Ogier Foto: Red Bull Content Pool Po šestih od skupno 15 hitrostnih preizkušenj relija Akropolis ima Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) vsega 2,8 sekunde prednosti pred Francozom Sebastienom Ogierjem (Toyota). Neuville je v petek dirkal najbolj konstantno med vsemi, bil ves čas v vodstvu, pa čeprav je dobil en sam brzinec. Če ne bi imel na zadnjem težav z menjalnikom, bi bila njegova prednost nekaj večja, tako pa v prvi, drugi in tretji prestavi ni mogel dirkati tako hitro, kot bi si sam želel. Vodilni v skupnem seštevku sezone in aktualni svetovni prvak Kalle Rovanperä (Toyota) na tretjem mestu zaostaja 25,5 sekunde.

Dež in poplave, ki so v minulih dneh prizadele Grčijo, večjega vpliva na reli za zdaj niso imele. Del brzincev je potekal že na suhih makadamskih cestah, spet na drugih pa je bilo precej blata in vodnih pasti.

Reli Akropolis, po šestih od 15 hitrostnih preizkušenj:



1. Thierry Nevulle (Hyundai)

2. Sebastian Ogier (Toyota) +2,8

3. Kalle Rovanperä (Toyota) +25,5

4. Elfyn Evans (Toyota) +31,0

5. Esapekka Lappi (Hyundai) +32,1

6. Takamoto Katsuta (Toyota) +41,7