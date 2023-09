Dopoldne troboj za zmago, popoldne boj za preživetje #video

Thierry Neuville Foto: Red Bull Content Pool Thierry Neuville (Hyundai) je vodil po petkovem drugem dnevu relija Arropolis, a je imel le 2,8 sekunde naskoka pred osemkratnim svetovnim prvakom Sebastienom Ogierjem (Toyota). Slednji v tej sezoni nastopa le na nekaj izbranih relijih.

Soboto je bolje začel Belgijec in ostal v vodstvu, toda v deseti hitrostni preizkušnji je z dirkalnikom zadel luknjo na cesti ter poškodoval vzmetenje desnega sprednjega kolesa. To je pomenilo, da je vodstvo prevzel Francoz, toda tudi on ga ni zadržal. Na zadnjem današnjem brzincu je tudi on poškodoval dirkalnik, z načetim zadnjim levim kolesom izgubil štiri minute in padel na četrto mesto skupnega seštevka, a pozneje ni dokončal etapnega dela relija in je tako kot Neuville odstopil.

V vodstvu je tako Kalle Rovanperä (Toyota), ki bo, če ne bo imel podobnih težav v nedeljo, lahko mirno vozil do zmage. Ima namreč več kot dve minuti naskoka pred najbližjim tekmecem, to je zdaj Španec Dani Sordo (Hyundai), tretji pa je še en Toyotin voznik, Valižan Elfyn Evans, ki ima še pet sekund večji zaostanek. V nedeljo bodo na sporedu le še trije brzinci.

Reli Akropolis, po 15 od 18 hitrostnih preizkušenj:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Dani Sordo (Hyundai) +2:04,4

3. Elfyn Evans (Toyota) +2:09,4

4. Ott Tänak (M-Sport Ford) +4:49,7

5. Esapekka Lappi (Hyundai) +6:16,2

6. Takamoto Katsuta (Toyota) +7:02,2

"Danes se je na vrhu veliko dogajalo. Ni bilo lahko, Sebastien je kar dobro priganjal. Zase lahko rečem, da je bilo uspešno, ne samo, da sem bil hiter, tudi avto je še v enem kosu," je dejal aktualni svetovni prvak Rovanperä.

V skupnem seštevku prvenstva je pred Grčijo, ki je deseta postaja sezone, vodil Rovanperä s 170 točkami, drugi je bil Evans (145). Po koncu grške preizkušnje bodo na vrsti še tri postaje svetovnega prvenstva. Sezona se bo končala sredi novembra na Japonskem.