Tako razbitega dirkalnika že dolgo ne, pa voznika?

Elfyn Evans Foto: Guliverimage Do nedelje v Čilu poteka 11. od 13 dirk letošnjega svetovnega prvenstva v reliju (WRC). Reli Čile je drugič na koledarju dirk svetovnega prvenstva. Drugič pa lahko že to nedeljo svetovni prvak postane Kalle Rovanperä (Toyota). Pred zadnjimi tremi dirkami ima 33 točk prednosti pred Elfynom Evansom (Toyota), ki o boju za prvaka noče preveč govoriti, a se zagotovo še ni predal. Tretji Thierry Neuville (Hyundai) po dveh ničlah na prejšnjih štirih dirkah zaostaja že 66 točk. Po uvodnih treh brzincih (petek dopoldne) je bil v vodstvu Evans, dobrih 21 sekund pred četrtim Rovanpero.

WRC pred 11. od 13 dirk:



1. Kalle Rovanperä (Toyota) 200 točk

2. Elfyn Evans (Toyota) 167

3. Thierry Neuville (Hyundai) 134

4. Ott Tänak (M-Sport Ford) 119

V Čilu bodo skupaj odpeljali 16 hitrostnih preizkušenj, v soboto bo vseh šest daljših od 20 kilometrov (najdaljša 28,7 km). Zelo dramatičen pa je bil že petkov začetek dirkanja na makadamskih cestah osrednjega Čila. Šesti v prvenstvu (98 točk) Esapekka Lappi (Toyota) je tik pred ciljem prve hitrostne preizkušnje doživel nesrečo, ki jo zlahka označimo za brutalno. Večkrat ga je prekotalilo na streho. Tako uničenega dirkalnika že dolgo nismo videli, prednji in zadnji odbijač ter pokrov motorja so ležali vse naokrog razbitega vozila. A sta s sovoznikom Jannejem Fermom izstopila nepoškodovana. Pa je bila precej zdelana tudi sama jeklena kletka. "Očitno sem prepozno zavrl in nisem imel več možnosti, da bi izpeljal zavoj. Še kletka je tako poškodovana, da ni možnosti, da bi nadaljeval dirko," je v prvi izjavi povedal pretreseni finski dirkač.

Reli Čile, po tretji od 16 hitrostih preizkušenj:



1. Elfyn Evans (Toyota)

2. Teemu Suninen (Hyundai) +2,6

3. Ott Tänak (M-Sport Ford) +2,7

4. Kalle Rovanperä (Toyota) +13,6

5. Thierry Neuville (Hyundai) +21,7

6. Takamoto Katsuta (Toyota) +28,3