Priznal šele v cilju: Bilo je veliko zlomljenih kosti #video

Toni Mulec ponosno na cilju svojega drugega relija Dakar. Foto: Guliverimage Toni Mulec je uspešno končal svoj drugi reli Dakar. Želel si je končne uvrstitve v prvo dvajseterico in to mu je tudi uspelo. Osvojil je 15. mesto. V razvrstitvi voznikov rally2 (ki ne dirkajo v svetovnem prvenstvu) pa je bil peti, tri etape je končal na stopničkah. Dva tedna je v Savdski Arabiji dirkal zelo dobro, premagal tudi vse pasti zelo zahtevne navigacije. Drugi teden ga je mučila bolezen. Šele ob prihodu v cilj pa je priznal, da mu je poškodba, ki jo je staknil septembra, vzela zadnjih nekaj mesecev priprav. O poškodbi pred odhodom ni govoril veliko. Kot pravi Korošec, je dal izgovore na stran, sklonil glavo, dirkal borbeno in nepopustljivo do konca.

"Za vse stvari, ki sem si jih odrekel, mi ni prav nič žal"

Toni Mulec Foto: Guliverimage "Za 15. mesto je bilo vloženega veliko veliko truda, še posebej po tej moji poškodbi, ki sem jo staknil septembra. Bilo je veliko zlomljenih kosti. Pod velikim vprašajem je bil sploh moj Dakar. Od septembra pa do štarta sem vsak dan delal šest do osem ur za rehabilitacijo." Obenem je seveda opravljal še svojo službo, saj ni profesionalni dirkač. Precej časa in živcev mu je vzelo tudi zbiranje finančnih sredstev za nastop v Savdski Arabiji. "Veliko truda, veliko odrekanja, a na koncu se vse poplača. Zdaj, ko sem se pripeljal čez ciljno črto, res uživam. Za vse stvari, ki sem si jih odrekel, mi ni prav nič žal. Zelo sem ponosen, da sem to naredil. Dal sem vse od sebe, da sem se sploh pojavil na štartu. Petnajsto mesto je pa samo še en dokaz, da je vse mogoče. Nikoli ne smeš obupati, pravijo. In to res drži! Rad bi se zahvalil vsem zdravnikom, terapevtom, da so me sestavili skupaj, da sem se lahko pojavil na štartu in sem preživel Dakar, ne da bi se poškodba ponovila."

