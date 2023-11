Svetovni prvak Rovanperä bo v 2024 izpustil več relijev

"Glavni razlog za to odločitev je, da že 15 let vozim reli, kar je zelo dolgo. In čeprav so bile zadnje sezone seveda izjemne, so bile tudi zelo psihično in fizično zahtevne," je v izjavi pojasnil Rovanperä, ki je s svojim očetom prvič za volan sedel pri osmih letih.

Rovanperä se je lani v zgodovino relija vpisal kot najmlajši prvak, zdaj pa je v družbi dvojnih prvakov, kjer so še Carlos Sainz, Walter Röhrl in Miki Biasion.

Preberite še: