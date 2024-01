Troboj za zmago, prva dva loči le 3,3 sekunde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elfyn Evans je tretji. Foto: Red Bull Content Pool V soboto dopoldne je prišlo do spremembe na prvem mestu. Prvo od treh dopoldanskih hitrostnih preizkušenj je dobil Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), na preostalih dveh pa je postavil drugi čas in tako zaostanek 16 sekund za v petek vodilnim Valižanom Elfynom Evansom (Toyota) spreobrnil v prednost petih sekund. V petek je imel Neuville še nekaj težav s svojim dirkalnikom, v soboto očitno ta deluje, kot si Belgijec želi. Nekaj bolj previden je bil na poledenelih francoskih cestah na monaško kneževino devetkratni zmagovalec Monteja Francoz Sebastien Ogier (Toyota), ki je imel po 11. hitrostni preizkušnji 7,7 sekunde zaostanka za vodilnim. Troboj za zmago je torej postal samo še bolj napet in izenačen.

Vodilni Thierry Neuville. Foto: Guliverimage Popoldne je stari maček Ogier stopil na plin, Evans pa je tisti, ki je dirkal bolj previdno. Dvanajsto in 13. hitrostno preizkušnjo je dobil Francoz in tako prevzel vodstvo. Po 13. brzincu je imel 0,8 sekunde prednosti pred Neuvillom, Evans je na tretjem mestu zaostajal že 21,9 sekunde. Zaradi zdrsa s ceste je že v petke iz boja za zmago odpadel Ott Tänak (Hyundai), ki ima še naprej zaostanek višji od minute in pol.

Reli Monte Carlo po 14. hitrostni preizkušnji:



1. Thierry Neuville (Hyundai)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +3,3

3. Elfyn Evans (Toyota) +34,9

4. Ott Tänak (Hyundai) +1:46,9

5. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +2:54,0

6. Andreas Mikkelsen (Hyundai) +4:21,2

Sebastien Ogier ima po sobotnem delu dirker 3,3 sekunde zaostanka za Neuvillom. Foto: Guliverimage Zadnji sobotni brzinec je dobil Neuville, 4,1 sekunde pred Ogierjem in je tako vodilni po tretjem dnevu relija Monte Carlo. Po novem sistemu točkovanja je tako že osvojil prvih 18 točk v novi sezoni. Pred nedeljskimi zadnjimi tremi hitrostnimi preizkušnjami ima Belgijec 3,3 sekunde prednosti pred Francozem. Evans na tretjem mestu zaostaja že 34,9 sekunde, četrti Tänak pa minuti in 47 sekund.

"Čista popolnost. Vse je šlo v redu. Res sem užival za volanom. Bilo je neverjetno," je sobotni dan na Monteju na kratko pisal Neuville. Ogier pa je povedal: "Od začetka dirke se trudim. Thierry je odpeljal res dober zadnji brzinec. Očitno se bom moral jutri še bolj potruditi."

Nov točkovni sistem WRC 2024:



Za vrstni red po soboti: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1

Za končni vrstni red v nedeljo: 7-6-5-4-3-2-1

Za power stage: 5-4-3-2-1