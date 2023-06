Na blatni trdi mivki Pancar krog za najboljšimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blatna trda mivka je v deževnem Kegumsu pričakala najboljše motokrosiste na svetu. Gre za eno težjih prizorišč na koledarju prvenstev MXGP in MX2. Opoldne so bili najprej na progi vozniki na 250-kubičnih motorjih. Prvo vožnjo je dobil Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna), ki je s tem tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku sezone, saj Jago Geerts (Yamaha) zaradi poškodbe zapestja manjka. Slovenski motokrosist Jan Pancar (KTM) je slabo štartal, bil zaprt pred prvim zavojem in tako ni mogel narediti odmevnejšega rezultata. S krogom zaostanka na njemu ne najljubši podlagi je osvojil 13. mesto.

Druga vožnja v razredu MX2 bo ob 15.10. Prva vožnja v elitnem razredu MXGP sledi ob 13.15, druga pa ob 16.10.

Sledi Pancarjeva najljubša VN Nemčije

Jan Pancar se letos konstantno uvršča okrog 10. mesta: sezono je začel z 10. mestom v Argentini, bil nato 11. na Sardiniji, deveti v Švici, 10. v Trentinu, osmi na Portugalskem, 12. v Španiji in 10. v Franciji. Že naslednji konec tedna pa sledi dirka, s katere ima najboljši rezultat v karieri. To je VN Nemčija, kjer je bil lani šesti.

Peklaj dirko EMX125 končal z eno točko

V Kegumsu so ta konec tedna nastopali tudi mladi talenti v evropskem prvenstvu. V razredu EMX125 je končno 23. mesto osvojil Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je bil edini slovenski predstavnik. V sobotni prvi vožnji je osvojil točko za 20. mesto, v nedeljski drugi pa je bil 22. Po polovici prvenstva (petih od desetih dirk) je s 13 točkami 25. Ker v EMX125 nastopa tudi po 80 voznikov, se je izziv uvrstiti že na dirko štirideseterice.