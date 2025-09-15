Šok na SP, Japonci se poslavljajo. Slovenci kmalu po drugo zmago. #video

Slovenski odbojkarji bodo ob 11.30 začeli drugo tekmo svetovnega prvenstva na Filipinih in drugo zmago iskali proti neugodnim Bolgarom, ki so tako kot Slovenci tekmovanje odprli brez izgubljenega niza. V našem taboru izpostavljajo, da morajo igrati potrpežljivo in pametno, predvsem pa si želijo izboljšati servis s prve tekme proti Čilu. Selektor Fabio Soli opozarja, da ne smejo igrati na enak način kot visoki tekmeci, ki imajo med drugim odličen servis, saj se zna tekma v tem primeru hitro končati. Japonska reprezentanca je po uvodnem porazu izgubila še s Kanado, tako da se trenutno sedma reprezentanca poslavlja od prvenstva še pred izločilnimi boji.

Gregor Ropret pred tekmo z Bolgari (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska odbojkarska reprezentanca je svetovno prvenstvo na Filipinih odprla s pričakovano zmago s 3:0 nad Čilom, danes pa jo čaka precej zahtevnejši tekmec Bolgarija. Ta je na krilih Aleksandra Nikolova (28 točk) za uvod s 3:0 premagala Nemce, zdaj pa si želi še ene zmage proti višje postavljenemu tekmecu.

"Vemo, da nas čaka zelo, zelo težka tekma proti poletni in fizično zelo močni ekipi, tako da bo zelo pomembno, da bomo servirali bolje, kot smo to delali proti Čilu, da si malo olajšamo delo v bloku in obrambi. V napadu moramo predvsem skrbeti, da žogo precej časa držimo na naši strani, igramo z blokom, se ščitimo in smo potrpežljivi ter potem čakamo svojo priložnost, kako prebiti njihov visok blok. Vemo, da so Bolgari odlični serverji, vseh šest, ki so na igrišču, lahko v vsakem trenutku doseže asa, v napadu pa je Aleks Nikolov trenutno v odlični formi. Proti Nemčiji je dal več kot polovico vseh točk svoje ekipe in je absolutno njihova prva nevarnost. Prav zato jih moramo odmakniti od mreže in se osredotočiti na to, da dobro branimo napade Nikolova," je pred srečanjem v izjavi za OZS dejal slovenski organizator igre Gregor Ropret.

Alen Pajenk pred tekmo z Bolgari (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Nemci zanesljivo prek Čila, v torek proti Slovencem

Že pred slovensko-bolgarskim obračunom sta se pomerila preostala tekmeca iz slovenske skupine E Nemčija in Čile. Nemci so upravičili vlogo favoritov in do prve zmage prišli brez izgubljenega niza. Najbolj učinkovit ob zmagi je bil z 19 točkami György Grozer.

Nemci po zmagi nad Čilom ohranjajo upe. Foto: Volleyball World

Slovenci bodo imeli v torek tekmovanja prost dan, v sredo ob 15. uri pa se bodo pomerili še z Nemčijo. Iz vsake skupine bosta po treh tekmah v osmino finala napredovali prva in druga reprezentanca.

Skupina E se bo v osmini finala križala s skupino D. Kubanci so v tej danes s 3:0 pričakovano premagali Kolumbijce, pozneje pa se bodo 'udarili' še favorizirani Američani in Portugalci.

Hiter japonski konec

Odbojkarji Japonske so na prvenstvo prišli kot šesto uvrščena reprezentanca s svetovne lestvice, a se bodo od tekmovanja poslovili še pred izločilnimi boji. Azijska zasedba je po uvodnem porazu s Turčijo (0:3) izgubila tudi s Kanado (0:3) in nima več možnosti za napredovanje. Turčija je danes premagala Libijo, tako da iz te skupine napredujejo Kanadčani in Turki.

Na delu bodo danes tudi evropski prvaki Poljaki, ki ne bi smeli imeti težav s Katarjem.

Svetovno prvenstvo, 4. dan:

Ponedeljek, 15. september:

Lestvice: