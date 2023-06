Herlings potrdil, kdo je favorit na latvijski mivki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Gajser Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Svetovni prvak Tim Gajser (Honda) je od prejšnjega petka brez večjih težav odpeljal prve tri treninge na domači stezi Tiga243Land, a svetovno prvenstvo se za zdaj še nadaljuje brez njega. Konec februarja si je zlomil stegnenico, okrevanje je v zadnji fazi. Njegovi tekmeci so ta konec tedna v Latviji. Proga v Kegumsu je ob tisti na Sardiniji najbolj peščena na letošnjem koledarju.

Ni skrivnost, kdo je na mivki najboljši - Jeffrey Herlings (KTM). Sploh prvič letos je dobil kvalifikacijsko vožnjo, a tik pred Jorgejem Pradom (GasGas). V skupnem seštevku sezone ima Španec zdaj 351 točk oziroma 23 več od Nizozemca. Gajserjev ekipni kolega Ruben Fernandez (Honda) je s 16 sekundami zaostanka osvojil tretje mesto. Za zmago na veliki nagradi Latvije seveda dirkajo v nedeljo: zaradi časovne razlike uro prej kot smo vajeni (prva vožnja ob 13.15 in druga ob 16.10).

Pancar bo štartno rampo izbiral kot enajsti

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek V razredu MX2 je zaradi poškodb in zahtevne proge konkurenca ta konec tedna nekoliko okrnjena. Na štartni rampi bo samo 23 voznikov. Med njim pa je Jan Pancar (KTM). Čeprav na mehki podlagi ni najboljši, je bil v vožnji na čas deseti. Kvalifikacijsko dirko pa je z minuto zaostanka končal na 11. mestu. Prvi je bil Kay de Wolf (Husqvarna), ki lahko v nedeljo prevzame vodstvu v skupnem seštevku. Do zdaj vodilni Jago Geerts (Yamaha) po operaciji zapestja v Latviji ne nastopa. Prva vožnja bo v nedeljo ob 12.15 in druga ob 15.10.

Peklaj v prvi vožnji EMX125 20.

V Kegumsu vozijo tudi mladi talenti v evropskem prvenstvu. Prvo vožnjo v EMX125 je zelo dobro odpeljal Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je osvojil točko za 20. mesto. Tokrat je edini slovenski motokrosist v tem razredu. Druga vožnja bo v nedeljo zjutraj.