Koncertni večer v Slamiču – prihaja zasedba Bossa de Novo

Sredi Ljubljane, kjer se mestni vrvež že pomiri, se skriva Slamič – prostor, kjer poletni večeri dobijo poseben sijaj. Njihova terasa in klubski oder Rdeče dvorane že leta slovijo po intimnem ambientu, domačnosti in glasbi, ki obiskovalce ponese v svet vrhunske glasbe in sproščenosti. Prav tu se v sredo, 17. septembra 2025 , ob 19.30 , obeta glasbeni večer, ki bo prebudil temperament in toplino juga – koncert slovenske zasedbe Bossa de Novo .

Foto: Slamič d.o.o.

Zvesta brazilski tradiciji, a hkrati povsem samosvoja, bo skupina občinstvo tudi tokrat popeljala na glasbeno popotovanje skozi jezike in kulture. Od brazilske bosse nove do francoskih šansonov, italijanskih kancon, jazzovskih klasik in slovenskih zimzelenih uspešnic – vse oplemeniteno z značilnimi ritmi in harmonijami bosse nove. Čeprav ostajajo zvesti standardom tega žanra, v glasbo vnašajo tudi lokalne prvine: od slovenskih popevk do jugoslovanskih rock melodij, ki v njihovem preoblečenem, lahkotno zibajočem se ritmu vedno zvenijo kot čista klasika bosse nove.

Vodja skupine Primož Vitez s svojim vokalom poskrbi za pravo mednarodno izkušnjo – poje v portugalščini, francoščini, italijanščini, španščini, slovenščini in srbohrvaščini. Vsi ti jeziki v njegovi interpretaciji nekako vedno zvenijo portugalsko. In ob tem se očitno zabavajo skupaj z občinstvom.

Foto: Slamič d.o.o.

Zasedba sodi v svetovni vrh bosse nove

"Njihovo glasbo oblikujejo nežni, lahkotno zibajoči se ritmi in bogate jazzovske harmonije – prepoznavni znak brazilske bosse nove. Prav na Slamičevem odru pa se vse to združi v edinstveno glasbeno doživetje," pravi Goran Rukavina, vrhunski glasbenik in programski direktor koncertov pri Slamiču.

Da gre za zasedbo posebnega razreda, potrjuje tudi njihova pot – dve desetletji ustvarjanja, nastopi na uglednih festivalih in sproščeno, skoraj intimno vzdušje, ki ga prinašajo na vsak oder, so jih postavili ob bok vrhunskim izvajalcem tega žanra.

Ob 20. obletnici so v okviru Festivala Ljubljana na Kongresnem trgu nastopili z brazilskim virtuozom Hamiltonom de Holando in navdušili več kot 1.200 obiskovalcev, lani pa je na istem odru sledil še en razprodani koncert pred 1.500-glavo množico skupaj z legendarnim brazilskim pianistom Césarjem Camargom Marianom, prejemnikom latinskega grammyja za življenjsko delo.

Prav iz tega partnerstva je nastal njihov najnovejši album Encontro, ki je v postrodukcijski fazi in bo izšel predvidoma do konca leta. Mariano pa je po sodelovanju izrekel pohvalo, ki pove vse: "Danes na celem svetu ni nikogar, ki bi tako dobro igral bossa novo kot ti fantje."

Bossa de Novo pa ni le glasba – je občutek. Prav zato se zasedbo splača doživeti pri Slamiču, kjer so koncertni večeri vedno nekaj posebnega: začnejo se nekoliko prej, potekajo v mirnem ritmu in se končajo tako, da obiskovalec domov odide zadovoljen, poln navdiha – in spočit za nov dan.

Foto: Slamič d.o.o.

Pričakujte skrbno zasnovan koncertni meni

Posebnost Slamičevih glasbenih večerov je tudi koncertni meni, skrbno izbran za to priložnost. Naše osebje postreže kulinarične dobrote diskretno in uglajeno, da koncert poteka nemoteno in glasba ostaja v središču pozornosti.

"Naši gostje pogosto pravijo, da jih pri nas prevzame občutek topline in domačnosti – to je tradicija, ki jo negujemo že od časov mojih pradedka in prababice. Slamič je od nekdaj sinonim za pristnost in dovršeno gostoljubje. Vesela sem, da to izročilo lahko nadaljujemo z mojim možem Goranom, mojim bratom Anžetom in njegovo ženo Petro," pravi Mojca Rukavina.

Foto: Slamič d.o.o.

Naj bo sreda, 17. septembra 2025, priložnost, da ob kozarcu vina, v prijetni družbi in objemu glasbe odkrijete, zakaj je bossa nova sinonim za "glasbo, ki boža duha".

Več informacij o koncertu in rezervacijah kart in miz najdete na Slamič – koncerti. Toplo vabljeni!

