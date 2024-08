Tako tesno, da ni mogoče napovedati, kdo bo osvojil "pole"

Čeprav so se bali, da bo nov asfalt neusmiljen do pnevmatik na njihovem dirkalniku, v petek pa sta tarnala še zaradi visoke temperature v kokpitu, pa je po prostih treningih v Monzi najbolje kazalo voznikoma ekipe Mercedes. Na tretjem treningu sta bila najhitrejša. Lewis Hamilton prvi, slabo desetinko za njim George Russell. Je pa res, da so bile razlike tako kot v petek zelo majhne: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri in Lando Norris (oba McLarna) so zaostali dobro desetinko, šele šesti Max Verstappen (Red Bull) več kot dve desetinki. Morda se obeta tudi manjše presenečenje, v prvi deseterici sta bila oba voznika ekipe Williams, torej tudi Franco Colapinto, ki bo v nedeljo odpeljal svojo prvo dirko formule 1.

VN Italije, tretji prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:20,117

2. George Russell (Mercedes) +0,093

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,109

4. Oscar Piastri (McLaren) +0,135

5. Lando Norris (McLaren) +0,145

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,251

7. Carlos Sainz (Ferrari) +0,346

8. Alex Albon (Williams) +0,479

9. Franco Colapinto (Williams) +0,788

10. Nico Hülkenberg (Haas) +0,826

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,851

12. Daniel Ricciardo (RB) +0,960

13. Juki Cunoda (RB) +1,024

14. Pierre Gasly (Alpine) +1,038

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1,040

16. Kevin Magnussen (Haas) +1,091

17. Esteban Ocon (Alpine) +1,141

18. Sergio Perez (Red Bull) +1,170

19. Valtteri Bottas (Sauber) +1,240

20. Guanju Džov (Sauber) +1,918

Kvalifikacije pred nedeljsko VN Italije (15.00) sledijo v soboto ob 16. uri.