Gajser tlakoval pot za 9. zmago v sezoni, navdušil tudi Pancar

Gajser in Evans dvojne zmage Hondi nista še nikoli pridirkala. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Mitch Evans (Honda) je odpeljal svojo sploh najboljšo vožnjo v MXGP. Vodil je od štarta do cilja. Za tovarniško Hondo dirka že tretje leto, a letos sploh prvič zdrav od prve dirke naprej (v minulih dveh je zaradi poškodb izpustil več dirk). V skupnem seštevku je šele 12. Vodilni v prvenstvu Tim Gajser (Honda) je odpeljal hitro, mirno in brez napak in ter na drugem mestu zaostal dobri dve sekundi. Z ekipnim kolegom sta bila razred zase. Calvin Claanderen (Yamaha) je na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Jorge Prado (GasGas) in Jeremy Seewer (Yamaha), ki sta v skupnem seštevku še najbližje Gajserju, sta bila peti in šesti. Zaostala sta 15 sekund.

Točke se delijo v nedeljo. Prva vožnja bo ob 14.15, druga ob 17.10. Gajser bo dirkal za deveto zmago v sezoni. Nekaj malega je celo možnosti, da že postane svetovni prvak.

Pancar peti in le 11 sekund za Geertsom

Nov izjemen dosežek je uspel Janu Pancarju (KTM). Kvalifikacijsko vožnjo v razredu MX2 je končal na petem mestu, vsega 11 sekund za najhitrejšim in vodilnim v prvenstvu Jagom Geertsom (Yamaha). Po prvem zavoju je bil Pancar drugi, šele v zadnji četrtini vožnje so ga prehiteli trije tovarniški vozniki. To je njegova najboljša kvalifikacijska vožnja doslej.

Mladi slovenski motokrosist se želi na zadnjih dirkah prebiti na 10. mesto skupnega seštevka. Trenutno je 12. Je eno točko za Liamom Evertsom (KTM), ki je bil na teh kvalifikacijah 10., a na zadnjih dirkah vozi odlično. Nedavno je za naslednje leto podpisal pogodbo s tovarniškim KTM-om. Trenutno 10. v skupnem seštevku Isak Gifting (KTM) pa ima 55 točk prednosti pred Pancarjem, a zaradi poškodbe ne nastopa.

Prva vožnja MX2 bo v nedeljo ob 13.15, druga pa ob 16.10.

V Uddevalli poteka še dirka evropskega prvenstva. V EMX125 se je v konkurenci 58 voznikov Jaka Peklaj (Husqvarna) prebil v glavni vožnji. Prva je bila že v soboto in slovenski najstnik je na njen osvojil 38. mesto.