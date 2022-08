Če Gajser v nedeljo osvoji 28 točk več kot Seewer ...

Če bo vse po sreči, bosta skandinavski dirki svetovnega prvenstva v motokrosu Tima Gajserja okronali za svetovnega prvaka v MXGP. Morda to četrtič postane že to nedeljo na Švedskem, bolj verjetno pa prihodnjo nedeljo na Finskem.

V svetovnem prvenstvu v motokrosu je čas za odločilne dirke sezone. Do konca sezone so še štiri dirke, tri v naslednjih treh nedeljah. Najprej bo to nedeljo VN Švedske v Uddevalli, kjer Tim Gajser (Honda) teoretično že lahko osvoji svoj peti naslov svetovnega prvaka, četrtega v kraljevem razredu MXGP. Na voljo je še 200 točk, kar pomeni, da bi moral imeti Gajser po nedeljski veliki nagradi 150 točk prednosti pred najbližjim tekmecem. Trenutno ima 122 točk več od Jeremyja Seewerja (Yamaha) in 140 več od Jorgeja Prada (GasGas). Če torej na nedeljskih dveh vožnjah osvoji 28 točk več kot Švicar in 10 več od Španca, bosta pred zadnjimi tremi dirkami zadnja ostala brez vseh možnosti za naslov prvaka.

Skupni seštevek MXGP (14/18):



1. Tim Gajser (Honda) 605 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 483

3. Jorge Prado (GasGas) 465

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 442

5. MAxime Renaux (Yamaha) 342

6. Ruben Fernandez (Honda)

"Bil sem razočaran"

V Belgiji je bil samo sedmi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo A glede na zadnji dve dirki bo Tim težko zbral toliko več točk od največjih dveh tekmecev te sezone. Pred 14 dnevi je bil v Belgiji sedmi, pred tremi tedni pa na Češkem tretji. Tako je veliko bolj realno, da bo prvak postal naslednjo nedeljo na Finskem. Po slabši dirki na belgijski mivki si Tim to nedeljo želi predvsem, da bi spet dirkal, kot zna, in osvojil še 11. stopničke v sezoni. "V preteklih dveh tednih sem poskušal spet uživati v vožnji. Nazadnje v Lommelu ni bilo najbolje. Bil sem razočaran. A zdaj ne morem ničesar spremeniti. Rad bi le na Švedskem dirkal, kot znam. Prepričan sem, da se to lahko zgodi," je pred potjo na sever povedal 25-letni Makolčan, ki je letos osvojil osem od 14 dirk.

Gajser na Švedskem zmagal dvakrat

Švedska je dirko svetovnega prvenstva v motokrosu gostila že 23-krat, a nazadnje pred pandemijo leta 2019. S po šestimi zmagami sta tu najuspešnejša največja motokrosista vseh časov Antonio Cairoli in Stefan Everts. Dvakrat je zmagal tudi Gajser, in sicer v sezonah 2015 (MX2) in 2017 (MXGP). "V Uddevalli vedno uživam. Lepo je, da se vračamo po nekaj letih. Se že veselim, da bom spet vozil pred svojimi skandinavskimi navijači."

Tim ne bo edini Slovenec na Švedskem. V MX2 bo dirkal Jan Pancar (KTM), ki se bojuje za prvo deseterico na letošnjem prvenstvu. Po sanirani poškodbi pa se bo za točke evropskega prvenstva EMX125 potegoval varovanec Klemena Gerčarja Jaka Peklaj (Husqvarna).