VN Omana odpovedana. Gajser prvak že 14. avgusta?

Svetovno prvenstvo v motokrosu bi se moralo skleniti 10. septembra s premierno dirko v Omanu. Številni smo že gledali za letalskimi kartami. Zdaj, vsega mesec in pol prej, prihaja vest s sedeža organizatorja prvenstva Infront Moto Racing (prej Youthstream), da v Omanu na izvedbo dirke letos ne bodo pripravljeni. Upajo, da jo bodo lahko izvedli naslednje leto.

Foto: Grega Valančič/Sportida Nadomestne lokacije ne bodo iskali, tako bo sezona dolga 18 dirk (36 voženj), in ne predvidenih 20. Že pred tem je bila odpovedana ena od dveh dirk v Indoneziji, tudi za to pa niso iskali zamenjave. Svetovno prvenstvo se bo tako končalo teden dni pred v Turčiji (četrti september). To obenem pomeni, da lahko Tim Gajser (Honda) še dirko prej postane svetovni prvak. Ima 125 točk prednosti pred Jeremyjem Seewerjem (Yamaha) in 135 pred Jorgejem Pradom (GasGas). Če bi razlika ostala približno taka, bi četrto lovoriko v MXGP potrdil že pet voženj pred koncem sezone. To pomeni po prvi vožnji VN Finske, ki bo 14. avgusta.

MXGP, preostale dirke sezone 2022:



24. julij - VN Flandrije

7. avgust - VN Švedske

14. avgust - VN Finske

21. avgust - VN Charente-Maritime

4. september - VN Turčije

Že to nedeljo sledi dirka na belgijski mivki

Po dirki na Češkem, kjer je Gajser prejšnjo nedeljo osvojil tretje mesto, se prvenstvo nadaljuje že ta konec tedna z VN Flandrije. To bo najtežja dirka na mivki - v Lommelu. Tam je predlani, ko so bile zaradi posebnega korona koledarja kar tri dirke, dvakrat zmagal. V Belgiji bo dirkal tudi Jan Pancar (KTM), ki po 11. mestu na Češkem zdaj v MX2 zaseda 11. mesto. Oba sta že v Belgiji, kjer trenirata na mivki.

Uradni zaključek motokrosistične sezone sledi sicer zadnji konec tedna v septembru, ko bo v ZDA pokal narodov.