Direktor dirk pred Abu Dabijem žuga Maxu in Lewisu

Abu Dabi v Združenih arabskih emiratih formulo 1 gosti od leta 2009 in tako bo vsaj še do sezone 2030. Četrtič bo moderno dirkališče na Arabskem polotoku odločalo o prvaku. Max Verstappen prvič ali Lewis Hamilton osmič. Pred začetkom dirkaškega vikenda jima žuga direktor dirk Michael Masi.

Tridesetič v 72-letni zgodovini svetovnega prvenstva formule 1 bo zadnja dirka odločila prvaka. Četrtič v zadnjem desetletju, zadnjič leta 2016, ko je Nico Rosberg premagal Lewisa Hamiltona. Slednji se zdaj bori za rekordni osmi naslov. Njegov tekmec Max Verstappen za svojega prvega. Točkovno sta poravnana. V manjši prednosti je dirkač Red Bulla, ki ima zmago več. In bi torej v primeru, da v nedeljo v Abu Dabiju oba ostaneta brez točk, postal prvak. Kot smo že pisali, se zato predvsem Britanci bojijo, da bi se Nizozemec poslužil kakšne nešportne poteze.

Naj bo boj športen. Foto: Guliver Image In zato je direktor dirk formule 1 Michael Masi v četrtek ekipam in javnosti poslal uradni dopis, v katerem opominja, da imajo komisarji pravico kaznovati dirkača, ki bi z nešportnim ali neetičnim manevrom skušal vplivati na razplet tekmovanja. Možne kazni: suspenz za eno ali več dirk, odvzem točk v prvenstvu ali odvzem lovorik. To se je nazadnje zgodilo leta 1997, ko so Michaelu Schumacherju po trčenju z Jacquesom Villeneuvom odvzeli vse točke.

Skupni seštevek pred zadnjo dirko sezone: 1. Max Verstappen 369,5 točke

2. Lewis Hamilton 369,5 1. Mercedes 587,5 točke

2. Red Bull 559,5

"Poznam športni kodeks. Nanj me ni treba opominjati," je na četrtkovi uradni novinarski konferenci v Abu Dabiju dejal Verstappen. Dirkači o trčenjih ne razmišljajo, poudarja. "Oba si želiva osvojiti naslov in bova za zmago, za osvojitev prvenstva naredila vse. Celotno sezono sva dobro dirkala drug proti drugemu. Mislim, da sva pripravila pravi šov. In seveda si želim, da ga bova tudi tu."

Samo enkrat doslej se je zgodilo, da sta bila dirkača, ki se borita za lovoriko, točkovno izenačena pred zadnjo dirko. To je bilo leta 1974 (Emerson Fittipaldi in Clay Regazzoni). A takrat je bilo le 15 dirk, letošnja sezona je z 22-imi rekordno dolga.

Verstappen: Nepošteno, da sem obravnavan drugače kot drugi

Max Verstappen Foto: Reuters Zlati deček formule 1 Verstappen, ki se je v preteklosti že večkrat izognil kakšni kazni za nevarno dirkanje, se po minuli VN Savdske Arabije še ni pomiril. Dvakrat je moral vrniti mesto, obenem je dobil še dve kazni za nevarno dirkanje. "Tako, kot sem mesto na stezi branil jaz, so ga tudi drugi, pa ni nihče sploh omenjal kazni. Ne razumem. Mislil sem, da samo napadalno dirkam. Po mojem mnenju si nisem zaslužil kazni. Očitno kazni dobivam samo jaz."

Na četrtkovi novinarski konferenci v Abu Dabiju se je mnenju številnih iz Savdske Arabije, da je šel Verstappen prek meje, pridružil tudi voznik Ferrarija Charles Leclerc. "Drugi dirkači se kazni lahko izognejo, jaz pa ne. To je težava. Nepošteno je, da sem jaz obravnavam drugače kot drugi," pa še naprej svoje stališče zagovarja Verstappen. Agresivno, na trenutke nepremišljeno, bo tako dirkal tudi na zadnji, 22. dirki sezone. "Mislim, da smemo vsi dirkati tako."

Hamilton: Vsak želi zmagati na pošten način

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image Hamilton si ne upa niti pomisliti, da bi se kdo želel poslužiti trčenja, da postane prvak. "Verjamem, da vsak, ki dirka, želi zmagati. In želim verjeti, da vsak želi zmagati na pošten način." Voznik Mercedesa se zaveda, da moderno dirkališče v Abu Dabiju bolje ustreza Red Bullovemu dirkalniku, so pa na njegovi strani izkušnje in nekaj več mirnosti, potem ko je s tremi zaporednimi zmagami povsem stopil 19 točk zaostanka. "Lani so tu oni zmagali. Brez dvoma bodo zelo hitri tudi letos. A mi smo veliko nadoknadili in jih ujeli. Mislim, da imamo lahko zelo dober konec tedna." Ta se s prostima treningoma začenja v petek. V kvalifikacije bodo v soboto ob 14.00, dirka v nedeljo ob 14.00.

Dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso, ki je obenem še trikrat lovoriko izgubil prav na zadnji dirki, stavi na Maxa Verstappna. "Mercedes si zasluži konstruktorski naslov, ker ima najboljši dirkalnik. Dirkaški naslov pa si po mojem zasluži Max, ki je vso sezono dirkal raven bolje od vseh ostalih."