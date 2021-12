"Težko se je boriti z dirkačem, ki ne upošteva istih pravil"

Foto: Reuters Lewis Hamilton (Mercedes) je zadnje tri dirke odpeljal mirno, brez napake in s tremi zmagami nadoknadil zaostanek 19 točk. Max Verstappen (Red Bull) medtem dirka vse bolj nepremišljeno, a pravi, da mu je vseeno, če prvenstvo konča kot drugi. Na VN Brazilije se je ob izrivanju Hamiltona s steze izognil kazni, zdaj je na VN Savdske Arabije zaradi dveh nevarnih potez prejel pet in deset sekund kazenskega pribitka. Na razplet dirke to sicer ni vplivalo. Osvojil je drugo mesto. Obenem je Hamiltona zaradi prepoznega zaviranja dvakrat prehitel izven steze in mu moral vrniti mesto. Zdi se, da sta ga Hamiltonovi zmagi iz Brazilije in Katarja, ko je bil Mercedesov dirkalnik znova za odtenek hitrejši, nekoliko spravili čez rob in se zato zdaj odloča za dirkanje na meji ali pa že nekoliko čeznjo.

Tekmeca za prvaka 2021 imata oba 369,5 točke. Verstappen ima devet zmag, Hamilton osem. Max ima 17 uvrstitev na stopničke, Lewis 16. Nizozemec je bil na prvem štartnem položaju devetkrat, Britanec šestkrat. Prvič po letu 2008 bo zadnja dirka odločala tudi o konstruktorskem prvaku. Tu je v prednosti Mercedes, ki ima 28 točk. To bi bil njihov osmi zaporedni naslov. Na voljo je še 44 točk.

"Ne zaslužijo si besed iz mojih ust"

Foto: Guliver Image V najbolj napeti in izenačeni borbi za prvaka v zadnjih desetih letih seveda nihče ne prizna lastnih napak. Z vseh strani streljajo puščice. Verstappen, ki se pri 24 letih poteguje za svoj prvi naslov, je jih izstrelil tudi proti komisarjem: "Mislim, da ta kazen petih sekund ni poštena. A zdaj o tem ne želim preveč govoriti, ker si ne zaslužijo besed iz mojih ust." Dodatna kazen je prišla več ur po dirki, tako da njegove reakcije nanjo nismo slišali. Nejevolje ni skrival niti svetovalec Red Bullove ekipe Helmut Marko. Z odločitvami komisarjev v Savdski Arabiji se ni strinjal. "Odločitve komisarjev se sprejemajo zelo enostransko."

"Naj zmaga najboljši, naj bo dirka poštena"

Foto: Guliver Image "Težko se je boriti z dirkačem, ki ne upošteva istih pravil. Naredil sem vse, kar sem lahko, da sem dirkalnik obdržal na stezi in to na pravi način," je dal 36-letni Hamilton jasno vedeti, da se z nepremišljenimi potezami Red Bullovega tekmeca ne strinja. "Sam se zavedam, da se izven proge ne sme prehitevati. Če zapelješ s proge, mesta ne moreš ohraniti. Mislim, da to vemo vsi, a očitno za enega od nas to ne velja." Hamiltona še dodatno naprej žene neverjetna energija ekipe. "S to ekipo sem deset let. V tem času so pokazali veliko strasti, a toliko, kot sem je videl v boksih po koncu te dirke, je še nisem videl. Energija je na drugi ravni. Vsi smo na trnih. Borba je res spektakularna." Bori se za rekordni osmi naslov.

Vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff je po predzadnji dirki dejal, da je treba oceniti Verstappnov način dirkanja. "Je oster, zelo oster, morda že malo čez mejo." Predvsem si ne želi, da bi trčenje v Abu Dabiju odločilo sezono. "Želimo si čistega prvenstva. Naj najboljši zmaga. Če bo to Max, se bom s tem sprijaznil. A naj bo dirka poštena." Najbolj zanimiva izjava prvega moža Red Bullove ekipe Christiana Hornerja po premierni dirki na dirkališču ob Rdečem morju pa je bila: "Prvi sektor na tej progi je odvisen od voznika, drugi in tretji pa od moči motorja. Po ravninah lahko vsak dirka, kar pa je Max pokazal v prvem sektorju, pa je zares navdušujoče."

"Mislim, da bi moral Verstappen razmisliti o svojih dirkaških standardih. Danes so šli prek meje," je ocenil nekdanji dirkač in zdaj analitik angleškega Skya Martin Brundle. "Je agresivno, odločno, zagrizeno dirkanje in je dirkanje, ki smo ga videli danes, ki je šlo čez mejo." Mnenje deli še en nekdanji voznik, Johnny Herbert: "Videli smo, kaj je Max pripravljen storiti, da bi osvojil prvenstvo. Všeč mi je, kako Max vozi, a tokrat se strinjam z Lewisom, da gre včasih čez mejo."

Tridesetič v 72 sezonah svetovnega prvenstva formule 1 bo o prvaku odločala zadnja dirka. Štart VN Abu Dabija bo v nedeljo, 12. decembra, ob 14.00.