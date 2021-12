Po dirki dodatna kazen za Verstappna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Max Verstappen je po dirki prejel dodatno kazen komisarjev dirke za VN Savdske Arabije. Zaradi nevarnega zaviranja so mu prisodili deset kazenskih sekund. Kazen na končno uvrstitev ne vpliva, saj ostaja drugi.

Vodilni v skupnem seštevku prvenstva formule 1 Max Verstappen (Red Bull) je zaradi prehitevanja zunaj steze že med dirko moral dvakrat vrniti mesto Lewisu Hamiltonu (Mercedes). Obenem so mu dodelili petsekundni kazenski pribitek zaradi nevarnega dirkanja v prvem zavoju 37. kroga, ko je branil prvo mesto ob Hamiltonovem napadu. Po dirki pa so komisarji preučili še trčenje med tekmecema za naslov v zaključku 37. kroga. Verstappnu so dosodili še desetsekundni pribitek k njegovemu končnemu rezultatu. Ker je končal 16 sekund pred tretjeuvrščenim Valtterijem Bottasom (Mercedes), je vseeno obdržal drugo mesto. Tako s Hamiltonom pred nedeljsko finalno dirko v Abu Dabiju ostajata točkovno poravnana - oba imata 369,5 točke.

Foto: Guliver Image Trčenje se je zgodilo, ko je Verstappen spustil plin, da bi Hamiltonu prepustil mesto. Po dirki so komisarji oba zaslišali, pregledali posnetke in podatke s telemetrije ter sklenili, da je krivda za trčenje na strani dirkača številka 33, torej Verstappna. "V 21. zavoju je dobil voznik s številko 33 navodilo, da vozniku s številko 44 vrne mesto. Navodilo je bilo, da to stori strateško, a je voznik s številko 33 v 26. zavoju občutno zavrl," piše v pojasnilu komisarjev.

V nadaljevanju so zapisali, da je zaviral tako močno in nenadno, da se je sprožila sila 2,4 G. Hamiltonu v tistem trenutku ekipa sploh še ni javila, da ga bo Verstappen spustil predse, zato na ta nenaden Nizozemčev manever ni bil pripravljen. Obenem je Max zaviral na idealni liniji, prav tako se ni umaknil z nje. "Nenadno zaviranje voznika s številko 33 je bilo po oceni komisarjev nepremišljeno in poglavitni razlog za trk, zato za takšno potezo prisojamo desetsekundno kazen."

"Očitno mu je bilo vseeno, če bi oba odstopila"

"Kar se je danes zgodilo, je neverjetno. Ta šport so bolj kazni kot dirkanje. Zame to ni formula 1," je po prečkanju ciljne črte v kokpitu besnel Verstappen. Hamilton je že po dogodku v prvem zavoju 37. kroga dejal: "Ta tip je nor." Po dirki je za Sky razlagal, da je šel Verstappen po njegovem mnenju čez mejo. "Kar naenkrat je začel zavirati. Nisem vedel, zakaj. Kot da se gre neko čudno taktiko, sem pomislil. Očitno mu je bilo vseeno, če bi oba odstopila." Voznik Red Bulla je bil že ob obeh ponovljenih štartih izredno agresiven. Njegovo dirkanje v Savdski Arabiji je bilo res vsaj nekoliko nepremišljeno.