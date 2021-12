Max Verstappen (Red Bull) za svoj prvi naslov svetovnega prvaka formule 1 ne potrebuje niti točke več. Če seveda Lewis Hamilton (Mercedes) na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju ne osvoji niti točke. Trenutno sta točkovno poravnana, dirkač Red Bulla pa ima zmago več, ki bi v tem primeru odločila o prvaku. In zato številne skrbi, da bi se prvenstvo končalo s kakšnim kontroverznim dejanjem. Torej morebitnim trčenjem med tekmecema. Skrb še posebej zato, ker je na zadnjih dirkah Nizozemec naredil nekaj nepremišljenih potez oziroma šel, da bi prehitel Britanca, nekoliko čez mejo.

Slabi spomini britanskih ljubiteljev formule 1

Schumacher in Hill leta 1994 Foto: Guliver Image V britanskih medijih se o tem scenariju glasno pogovarjajo. Seveda Hamilton in Mercedesova ekipa, kjer delajo pretežno Britanci, sta njihova. In prav na Otoku imajo slabe izkušnje. Njihov Damon Hill je na zadnji dirki sezone 1994 po trčenju z Michaelom Schumacherjem ostal brez naslova. Oba sta odstopila, komisarji so menili, da je šlo za dirkaško nesrečo, in Schumacher je prvič postal prvak.

Leta 1997 pa je Williamsovega voznika Jacquesa Villeneuva prav tako Schumacher poskušal spraviti s proge, da bi osvojil svojo še tretjo lovoriko (pred dirko je imel točko prednosti). Takrat je v pesku obtičal le Nemec, Kanadčan pa je lahko nadaljeval in osvojil svoj edini svetovni naslov. Schumacherju so po dirki vzeli prav vse točke tiste sezone.

Če se zgodi nesreča, kaj bo storila Fia?

Damon Hill Foto: Reuters Hill je v komentarju za Sky Sports ta teden dejal, naj da vodstvo tekmovanja že vnaprej jasno vedeti, kaj se bo zgodilo, če bi se zgodilo namerno trčenje. "Leta 1997 smo imeli precedenčni primer, ko so Schumacherju vzeli vse točke. Mislim, da bi bilo prav, da Fia ekipe in dirkače že vnaprej obvesti, kaj bo storila, če se zgodi kaj takega. Bo odvzela točke? Kakšna bo kazen?"

Hill ni želel reči, da od Verstappna pričakuje kakšno umazano potezo, ampak da le vidi, da Nizozemec dirka zelo agresivno. "So dirkači, ki vozijo povsem brezkompromisno. In mislim, da je Max eden od takih. Je zelo nadarjen, vrhunski. Veselje ga je gledati. Lewis, ki se bojuje z njim, mora biti zelo previden. Ni ga strah, se pa zaveda, kakšen je Max. In ima povsem prav."

Verstappen je v tej sezoni zmagal na devetih dirkah. Foto: Guliverimage

"Max pritiska do meje. Gre za svetovni naslov. Oba si ga zelo želita. Eden bo na koncu točil solze," je še dejal Hill, svetovni prvak iz sezone 1996.

Za Jacquesa Villeneuva je bila pretekla velika nagrada Savdske Arabije ena velika zmešnjava, ki je bila daleč od dobrih starih dirk. Njegova napoved in želja za finale pa: "Abu Dabi je Red Bullova steza, a z novim motorjem, ki ga ima Lewis, je zdaj to tudi njegova steza. Upam samo, da bomo videli čisto dirko. In naj zmaga najboljši. In da ne bo kot v Savdski Arabiji, da ne bo spet Hollywood."

Zmagati želiš na stezi, ne pri komisarjih

Hamilton ima letos osem zmag, skupaj v formuli 1 že rekordne 103. Foto: Guliverimage Hamiltonov in Verstappnov šef, Toto Wolff in Christian Horner, si sama še najbolj želita, da bi bil razplet sezone čist in pošten. "Hitrejši dirkalnik s hitrejšim dirkačem bi moral osvojiti prvenstvo. Ne pa da drug drugega izločita iz dirke," je dejal Wolff. Naj se zgodi spektakularen finale s športno bitko kolo ob kolesu, dodaja Horner: "Zmagati si želiš na stezi, ne pri komisarjih ali v ogradi. Vso sezono imata oster boj. Med njima je bilo nekaj fantastičnih dvobojev. Upam, da bo poštena in čista tudi dirka v Abu Dabiju." Zadnja dirka bo prvič po petih letih odločala o prvaku. To nedeljo ob 14.00 po srednjeevropskem času.