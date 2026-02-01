Prvi test za modrega Gajserja, prva vožnja ni bila popolna

Pet tednov pred uvodno dirko svetovnega prvenstva v motokrosu sta Tim Gajser in Jan Pancar na prvem testu. V Algheru na Sardiniji dirkata na prvi od dveh dirk italijanskega zimskega prvenstva. Na kvalifikacijah je bil Tim najhitrejši, Jan pa drugi. Prvo vožnjo je zatem dobil svetovni podprvak Lucas Coenen, Gajser je bil peti, Pancar pa šesti. Gajser je v središču pozornosti, saj je to njegova prva dirka na Yamahi. Dan prej je njegova nova ekipa objavila prve uradne fotografije. Da se ga počasi navadimo v modrih barvah.

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser je minule tri tedne na Sardiniji intenzivno testiral svoj prvi Yamahin motor YZ450FM. Po 12 letih na Hondi je s prvim januarjem postal član tovarniške ekipe Yamahe. Njegov ekipni kolega je zdaj Francoz Maxime Renaux, ki je lani dobil uvodno dirko sezone. Potencial torej Yamaha ima, a Gajser mora v dveh mesecih prilagoditi motor svojim željam, delno pa mora prilagoditi tudi svoj slog vožnje motorju. Kako uspešen je bil v teh treh tednih, skuša pokazati to nedeljo na dirki odprtega zimskega italijanskega prvenstva v Algheru na Sardiniji.

Tim Gajser je na Sardniji testiral zadnje tri tedne. Foto: Yamaha Racing

Začetek dirkaške nedelje na Sardiniji za slovenski motokros ne bi mogel biti boljši. Na kvalifikacijskem treningu je najhitrejši krog odpeljal Gajser, drugi čas pa je dosegel Pancar. To pomeni, da bosta Slovenca prva izbirala rampo v obeh popoldanskih vožnjah. Tretji najhitrejši na kvalifikacijah je bil aktualni svetovni podprvak Lucas Coenen (KTM).

Prva vožnja na mivkasti progi v Algheru, kjer so se po več dneh dežja naredili globoki kanali, za Slovenca ni bila tako dobra. Oba sta slabše štartala, Gajser je pred koncem dirke enkrat tudi položil motor na tla. Končala sta jo na petem mestu Tim in na šestem Jan. Zaostala sta dobro minuto. Dobil jo je Coenen, sledila pa sta mu dva novinca na močnejšem 450-kubičnem motorju, Andrea Adamo (KTM) in Oliver Oriol (Gabriel SS24 KTM). Pred Slovencema je končal še Mattia Guadagnini (Van Venrooy KTM).

V razredu MX2 v Algheru dirka tretji član slovenske reprezentance, ki je na lanskem pokalu narodov osvojila zgodovinsko peto mesto, Jaka Peklaj (Husqvarna). V prvi vožnji, ki jo je dobil Sacha Coenen (KTM), je bil z dvema minutama zaostanka 22.

Gajser: Komaj čakam začetek sezone

Tiga sporoča, da je dobro pripravljen. Foto: Yamaha Racing "Dobro sem pripravljen in se dobro počutim. Komaj čakam začetek sezone. Ta mesec smo vložili veliko dela in naredili, kolikor smo lahko. Potrebovali bi več časa, a tako pač je," je pred nedeljsko dirko povedal Gajser, ki že tradicionalno v času priprav odpelje dve dirki v Italiji (po Algheru sledi osmega februarja še dirka v Mantovi). "To nedeljo bom odpeljal prvo dirko in bomo videli, kje smo. Predvsem bomo zbrali čim več podatkov, da vidimo, na čem moramo najbolj delati."

Slovenski as ne skriva želje, da bi že v prvi sezoni z Yamaho osvojil peti naslov prvaka v elitnem razredu MXGP. "Če želim biti prvak, moram ostati zdrav, odpeljati vse dirke in biti konstanten. Res bi rad zmagoval in pripeljal naslov Yamahi. Naredil bom vse, kar bom lahko." Zadnji Yamahin svetovni prvak je bil Romain Febvre leta 2014. Ta bo letos s Kawasakijem branil lansko lovoriko. Pred dobrima dvema desetletjema pa je bil štirikrat zapored z Yamaho prvak legendarni Stefan Everts.

Timov trening štarta v Algheru:

Močna konkurenca na dirki v Algheru

Tim Gajser in Maxime Renaux Foto: Yamaha Racing Gajser ima v Algheru močno konkurenco. Dirka njegov prijatelj Lucas Coenen, pa novinec v razredu MXGP Adamo, vsi trije tovarniški Ducatijevi vozniki (Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen), oba Fanticova (Brent van Doninck, Alberto Forato), tudi Jago Geerts z Beto (Rick Elzinga je poškodovan) in glavna kandidata za najboljšega zasebnika sezone Pancar in Guadagnini. Od kandidatov za letošnji svetovni naslov tako na Sardiniji ni le Kawasakijevega dvojca (Febvre, Pauls Jonass), Hondine trojice (Tom Vialle, Jeffrey Herlings in Ruben Fernandez) in Gajserjevega ekipnega kolega Maxima Renauxja.

V Algheru dirka tudi Jan Pancar: