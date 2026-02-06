Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
6. 2. 2026,
17.30

Osveženo pred

39 minut

Petek, 6. 2. 2026, 17.30

39 minut

Druga pripravljalna dirka motokrosistov v Italiji

Tim Gajser že to nedeljo prvič proti trojici na Hondi

Avtor:
M. P.

Tim Gajser Yamaha 2026 | Tim Gajser je bil na debiju z Yamaho drugi, zmagovalcu Lucasu Coenenu ni mogel slediti. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser je bil na debiju z Yamaho drugi, zmagovalcu Lucasu Coenenu ni mogel slediti.

Foto: Yamaha Racing

Tim Gajser (Yamaha) in Jan Pancar (TEM JP253 KTM), slovenska motokrosista, ki nastopata v elitnem razredu svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP, bosta v nedeljo odpeljala drugo pripravljalno tekmo pred sezono, ki se začne marca v Argentini. Gostila jo bo vsem dobro poznana proga v italijanski Mantovi, Gajser pa se bo prvič pomeril s trojico dirkačev na njegovem nekdanjem Hondinem motorju, torej tudi z Jeffreyjem Herlingsom.

