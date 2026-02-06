Tim Gajser (Yamaha) in Jan Pancar (TEM JP253 KTM), slovenska motokrosista, ki nastopata v elitnem razredu svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP, bosta v nedeljo odpeljala drugo pripravljalno tekmo pred sezono, ki se začne marca v Argentini. Gostila jo bo vsem dobro poznana proga v italijanski Mantovi, Gajser pa se bo prvič pomeril s trojico dirkačev na njegovem nekdanjem Hondinem motorju, torej tudi z Jeffreyjem Herlingsom.

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing Prejšnjo nedeljo je Tim Gajser na svoji prvi dirki z Yamaho v Algheru na Sardiniji osvojil drugo mesto, premagal ga je samo aktualni svetovni podprvak Lucas Coenen (KTM). Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil šesti. Na drugi dirki odprtega zimskega prvenstva Italije to nedeljo v Mantovi Coenena ne bo na štartni rampi, saj se je Belgijec odločil, da ta konec tedna nastopi na dirki v Franciji, kjer bo dirkal tudi aktualni svetovni prvak Romain Febvre (Kawasaki). Na progi Pernes les Fontaines bosta na progi tudi Febvrejeva in Gajserjeva ekipna kolega: Pauls Jonass in Maxime Renaux.

Jeffrey Herlings od zdaj dirka s Hondo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Vseeno bo konkurenca v Mantovi zelo močna, morda še močnejša. Za dirko so namreč prijavljeni vsi trije vozniki Hondine tovarniške ekipe. S Hondinim motorjem je Gajser v preteklih 12 letih petkrat postal svetovni prvak. Ob njegovem nekdanjem ekipnem kolegu Rubenu Fernandezu zdaj za Hondo dirkata še Tom Vialle, ki se je vrnil iz ameriškega prvenstva, in Jeffrey Herlings, zmagovalec rekordnih 112 dirk. Nizozemec, ki ima prav tako kot Tim pet svetovnih lovorik, a le dve v MXGP (Gajser ima štiri), na Hondi trenira že vse od prvega januarja. Slovenski as je začel testirati Yamaho teden dni pozneje.

V Mantovi bo na rampi še nekaj tovarniških voznikov iz prvenstva MXGP: Brent van Doninck in Alberto Forato (Fantic), Andrea Adamo (KTM), Jago Geerts (Beta) in Andrea Bonacorsi (Ducati). V razredu MX2 bo nastopil mladi Jaka Peklaj (Husqvarna).