Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
7. 2. 2026,
10.10

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
KTM Jan Pancar Honda Yamaha Tim Gajser Tim Gajser MXGP motokros

Sobota, 7. 2. 2026, 10.10

34 minut

Še mesec dni do uvodne dirke svetovnega prvenstva MXGP

Tim Gajser nasmejan do ušes! Razkril je cilje za 2026. #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tim Gajser Yamaha | Tim Gajser je zadnji mesec preživel na pripravah na Sardiniji. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser je zadnji mesec preživel na pripravah na Sardiniji.

Foto: Yamaha Racing

"Sem zelo motiviran. Marsikaj sem že dosegel, a mislim, da lahko še veliko," je odločen Tim Gajser, za katerim je mesec dni treninga na Yamahi. "Upam, da bomo imeli dobro sezono. Nov motor, nova ekipa. To bo na nek način sezona učenja, a mislim, da se lahko takoj borimo v ospredju. To je naš cilj. Predvsem pa bi se rad zabaval, da bom užival na dirkah. Seveda pa bomo skušali osvojiti lovoriko." Svetovno prvenstvo MXGP se začne sedmega oziroma osmega marca, to nedeljo pa ga čaka še druga pripravljalna dirka.

Tim Gajser Yamaha 2026
Sportal Gajser že to nedeljo prvič proti Herlingsu in Hondi

Nasmejan do ušes! Poglejte prve posnetke Tima Gajserja s testiranj in prve pripravljalne dirke na Sardiniji. "Napredujemo. Za zdaj gre vse dobro," je poudaril 29-letni petkratni svetovni prvak in zmagovalec 52 dirk svetovnega prvenstva. S prvim januarjem je začel novo poglavje svoje kariere: po 12 letih je rdečo Hondo zamenjal za modro Yamaho. "Zdaj že vem, kaj bo storil motor. Počutim se dobro," je po treh tednih treningov dejal Gajser. Sledila je dirka v Algheru, ki jo je končal na drugem mestu. Boljši je bil samo Lucas Coenen (KTM). 

Poglejte posnetke Tima Gajserja s testiranj in prve pripravljalne dirke:

"Po petih naslovih s Hondo se veselim novega izziva, novega poglavja. Zamenjal sem znamko motorja, ekipo. Zadovoljen sem z vsem, kar imam, z ekipo, z ljudmi, ki so ob meni. To je zelo pomembno, da imam ob sebi ljudi, ki jim res lahko zaupam," v videu, ki ga je objavila Yamahina ekipa, razlaga Gajser. "Nova ekipa, nova motivacija, nova želja. Sem pa spremenil tudi nekaj drugih stvari, recimo, kako treniram. Zamenjal sem kondicijskega trenerja." Prvič je javno povedal, da Boštjan Renko ni več njegov kondicijski trener. "Vedno sem bil dobro pripravljen, a nikoli ni tako dobro, da ne bi mogel biti še boljši."

Hans Corvers: V čast nam je, da je v naši ekipi

Tim Gajser | Foto: Yamaha Racing Tim Gajser Foto: Yamaha Racing "V čast nam je, da je v naši ekipi," je pred prvo pripravljalno dirko poudaril lastnik ekipe, ki ima Yamahino tovarniško podporo, Belgijec Hans Corvers. "Vsi vemo, da lahko samo nekaj voznikov osvoji prvenstvo. On je eden od teh. Veseli smo, da ga imamo. Lahko opravi posel, pa tudi njegov ekipni kolega Maxime Renaux."

"Nisem vozil najbolje, bil sem preveč zategnjen. Tudi proga je bila zahtevna. Imel sem zelo zategnjene roke. Naslednjič moram bolje štartati in biti bolj sproščen," je dejal Gajser po prvi vožnji dirke v Algheru, ko je bil peti. Na drugi je nato končal kot drugi. "To je bilo že bolje. Bolj sem užival. To je bil korak v pravo smer. Do prvega dirke svetovnega prvenstva bomo pripravljeni."

To nedeljo popoldne bo Gajser nastopil še na drugi dirki odprtega zimskega italijanskega prvenstva, ki bo v Mantovi. To progo poznamo z dirk svetovnega prvenstva, medtem ko je v Algheru slovenski as dirkal prvič. V Mantovi bo nastopil tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM), pa tudi vsi trije tovarniški vozniki Honde: Jeffrey Herlings, Tom Vialle in Ruben Fernandez

Tim Gajser Yamaha 2026
Sportal Gajser že na prvi dirki z Yamaho zelo hiter, med najboljšimi tudi Pancar
Tim Gajser Yamaha 2026
Sportal Gajser dobil opozorilo. Kako ga je prehitel 19-letnik! #video
Tim Gajser
Sportal Tim Gajser s pozitivnimi občutki in znanimi obrazi
Tim Gajser Švedska Honda
Sportal Dirka MXGP v Sloveniji? Pri projektu zdaj pomagajo tudi poslanci.
Loket Tim Gajser Honda
Sportal Imajo zemljišče in denar, a birokracija preprečuje dirko MXGP v Sloveniji
KTM Jan Pancar Honda Yamaha Tim Gajser Tim Gajser MXGP motokros
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.