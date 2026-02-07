"Sem zelo motiviran. Marsikaj sem že dosegel, a mislim, da lahko še veliko," je odločen Tim Gajser, za katerim je mesec dni treninga na Yamahi. "Upam, da bomo imeli dobro sezono. Nov motor, nova ekipa. To bo na nek način sezona učenja, a mislim, da se lahko takoj borimo v ospredju. To je naš cilj. Predvsem pa bi se rad zabaval, da bom užival na dirkah. Seveda pa bomo skušali osvojiti lovoriko." Svetovno prvenstvo MXGP se začne sedmega oziroma osmega marca, to nedeljo pa ga čaka še druga pripravljalna dirka.

Nasmejan do ušes! Poglejte prve posnetke Tima Gajserja s testiranj in prve pripravljalne dirke na Sardiniji. "Napredujemo. Za zdaj gre vse dobro," je poudaril 29-letni petkratni svetovni prvak in zmagovalec 52 dirk svetovnega prvenstva. S prvim januarjem je začel novo poglavje svoje kariere: po 12 letih je rdečo Hondo zamenjal za modro Yamaho. "Zdaj že vem, kaj bo storil motor. Počutim se dobro," je po treh tednih treningov dejal Gajser. Sledila je dirka v Algheru, ki jo je končal na drugem mestu. Boljši je bil samo Lucas Coenen (KTM).

Poglejte posnetke Tima Gajserja s testiranj in prve pripravljalne dirke:

"Po petih naslovih s Hondo se veselim novega izziva, novega poglavja. Zamenjal sem znamko motorja, ekipo. Zadovoljen sem z vsem, kar imam, z ekipo, z ljudmi, ki so ob meni. To je zelo pomembno, da imam ob sebi ljudi, ki jim res lahko zaupam," v videu, ki ga je objavila Yamahina ekipa, razlaga Gajser. "Nova ekipa, nova motivacija, nova želja. Sem pa spremenil tudi nekaj drugih stvari, recimo, kako treniram. Zamenjal sem kondicijskega trenerja." Prvič je javno povedal, da Boštjan Renko ni več njegov kondicijski trener. "Vedno sem bil dobro pripravljen, a nikoli ni tako dobro, da ne bi mogel biti še boljši."

Hans Corvers: V čast nam je, da je v naši ekipi

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing "V čast nam je, da je v naši ekipi," je pred prvo pripravljalno dirko poudaril lastnik ekipe, ki ima Yamahino tovarniško podporo, Belgijec Hans Corvers. "Vsi vemo, da lahko samo nekaj voznikov osvoji prvenstvo. On je eden od teh. Veseli smo, da ga imamo. Lahko opravi posel, pa tudi njegov ekipni kolega Maxime Renaux."

"Nisem vozil najbolje, bil sem preveč zategnjen. Tudi proga je bila zahtevna. Imel sem zelo zategnjene roke. Naslednjič moram bolje štartati in biti bolj sproščen," je dejal Gajser po prvi vožnji dirke v Algheru, ko je bil peti. Na drugi je nato končal kot drugi. "To je bilo že bolje. Bolj sem užival. To je bil korak v pravo smer. Do prvega dirke svetovnega prvenstva bomo pripravljeni."

To nedeljo popoldne bo Gajser nastopil še na drugi dirki odprtega zimskega italijanskega prvenstva, ki bo v Mantovi. To progo poznamo z dirk svetovnega prvenstva, medtem ko je v Algheru slovenski as dirkal prvič. V Mantovi bo nastopil tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM), pa tudi vsi trije tovarniški vozniki Honde: Jeffrey Herlings, Tom Vialle in Ruben Fernandez.