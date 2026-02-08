Petkratni svetovni prvak Tim Gajser je že na svoji drugi dirki z Yamaho prvič zmagal. V Mantovi je na odprtem italijanskem prvenstvu dobil obe vožnji. Vozil je sproščeno in hitro, precej bolje kot pred tednom dni v Algheru. Prvič se je pomeril s Hondinimi vozniki: Tom Vialle je bil drugi, Jeffrey Herlings šesti in Ruben Fernandez deseti. Jan Pancar je končal na osmem mestu. Svetovno prvenstvo se začne čez štiri tedne.

Drugo dirko odprtega italijanskega zimskega prvenstva v motokrosu je gostila Mantova, ki jo najboljši na svetu dobro poznajo, saj občasno gosti tudi dirke svetovnega prvenstva. Nedelja se je podobno kot pred tednom dni v Algheru začela izvrstno za oba Slovenca: Tim Gajser (Yamaha) je dobil kvalifikacije v močnejšem razredu, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa je odpeljal tretji najhitrejši čas. Vmes se je uvrstil zmagovalec 112 dirk svetovnega prvenstva Jeffrey Herlings, ki je na tovarniški Hondi nasledil Tima Gajserja.

V prvi vožnji je bil razred zase Gajser. Dobil je štart, bil agresiven v uvodnih dveh zavojih in prvega mesta ni več izpustil iz rok. To je bila Timova prva dobljena vožnja na Yamahi. Herlings je v drugem zavoju zapeljal s steze in nadaljeval na petem mestu. Sredi vožnje je imel Nizozemec težave z motorjem, izgubil je cel krog in končal na 11. mestu. Motor je na cedilu pustil Andreo Adama (KTM), ki je dolgo vozil na drugem mestu, šest krogov pred ciljem pa odstopil. Enako se je zgodilo Rubenu Fernandez (Honda), ki je bil pred odstopom tretji. Tako je drugo mesto s 23 sekundami zaostanka za Gajserjem osvojil Tom Vialle (Honda), tretjega pa Mattia Guadagnini (Van Venrooy KTM). Pancar je slabše štartal, po nekaj odstopih tekmecev pa vožnjo končal na 10. mestu. Kot zadnji je za najhitrejšim zaostal manj kot sekundo.

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing Gajser je bil na progi videti precej bolj sproščen in zato tudi hitrejši kot pred tednom dni. In to je dokazal tudi v drugi vožnji. Sicer ni dobil štarta, a je hitro prevzel vodstvo in zanesljivo dobil še drugo vožnjo. Pa čeprav je malo pred ciljem naredil manjšo napako, a je imel dovolj prednosti. Drugi je bil njegov nekdanji ekipni kolega Fernandez, tretji pa Herlings. Zaostala sta dve oziroma tri sekunde. Vialle je bil samo peti, Adamo pa po dveh padcih 24. Pancar je drugo vožnjo z vsega 45 sekundami zaostanka končal na šestem mestu.

V točkovnem seštevku obeh voženj je blatno dirko z maksimalnim izkupičkom 50 točk dobil Gajser. Drugi je bil Vialle (38 točk) in tretji s 34 točkami Alberto Forato (Fantic), ki je bil v prvi vožnji peti in v drugi četrti. Herlings je s 30 točkami končal na šestem mestu, Pancar s 26 na osmem, Fernandez pa je z 22 točkami skupno deseti.

Aktualni svetovni prvak v elitnem razredu MXGP Romain Febvre (Kawasaki) in podprvak Lucas Coenen (KTM) sta to nedeljo dirkala v francoskem Pernes les Fontaines, kjer so organizirali mednarodno dirko s tremi vožnjami. Ta je potekala v še precej težjih deževnih in blatnih pogojih. Febvre je dobil prvo in drugo vožnjo, obe pred Gajserjevim novim ekipnim kolegom Maximom Renauxjem (Yamaha). Coenen je v prvi vožnji odstopil. Tretjo vožnjo je dobil Renaux, Febvre pa je bil šesti.

V MX2 je dirko v Mantovi dobil aktualni svetovni prvak Simon Längenfelder (KTM), ki je bil najboljši v obeh vožnjah. Mladi slovenski up Jaka Peklaj je bil na Husqvarninem motorju v prvi vožnji 33., v drugi pa 16. S petimi točkami je tako osvojil 23. mesto.

Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredih MXGP in MX2 se bo začelo z veliko nagrado Patagonije v Argentini, ki bo sedmega in osmega marca. Dva tedna pozneje sledi dirka v španski Andaluziji, kar bo že prva priložnost za obisk slovenskih navijačev.