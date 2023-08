Atletom v Budimpešti ponagajala nevihta, zvečer na delu prvi slovenski as

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvo zlato medaljo na 19. svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti je osvojil Španec Alvaro Martin. Zmagal je v boji na 20 kilometrov. Tekmovalci so se zaradi močne nevihte v boj za odličja z dveurno zamudo. Zvečer bo kot prvi Slovenec na letošnjem SP v atletiki nastopil Kristjan Čeh, branilec naslova in največji favorit za najvišje mesto v metu diska.

V hoji na 20 kilometrov je dvakratni evropski prvak Alvaro Martin osvojil svoje prvo odličje na SP, ko je dosegel izid sezone na svetu in z 1:17:32 ugnal Šveda Perseusa Karlströma (1:17:39), bron je osvojil Brazilec Caio Bonfim (1:17:47).

Špancu sta se najbolj približala Šved in Brazilec. Foto: Reuters

Zaradi močne nevihte s strelami so tekmovanje v hoji začeli v središču madžarske prestolnice dve uri pozneje, kot je bilo načrtovano, prav tako so prestavili dopoldanske kvalifikacije na stadionu nacionalnega atletskega centra in se bodo končale sredi popoldneva.

V večernem delu bo nastopil tudi branilec naslova v metu diska Kristjan Čeh, tekmoval bo v drugi kvalifikacijski skupini z začetkom ob 20.43. To bo tudi edini nastop trinajstčlanske slovenske zasedbe na uvodni dan SP.

Kristjan Čeh želi letos na Madžarskem ubraniti naslov svetovnega prvaka. Foto: Peter Kastelic/AZS

Čeh ima pred SP najboljši izid sezone na svetu, za izenačenje na četrtem mestu na večni lestvici v zgodovini discipline je v estonskem mestu Jöhvi 16. junija z 71,86 metra izboljšal svoj slovenski rekord.