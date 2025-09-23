Komu prva lovorika v sezoni?

Superpokal med Cedevito Olimpijo in Krko je tradicionalni uvod v novo košarkarsko sezono. Večna tekmeca se bosta pomerila danes ob 20. uri na Polzeli.

Superpokal: Torek, 23. september, Polzela:

Ljubljančani bodo lovili šesto zaporedno lovoriko v superpokalu, Krka pa šesto skupno. Nazadnje so Novomeščani superpokal osvojili leta 2016, zadnjo lovoriko nasploh pa so osvojili 2021 v pokalu Spar. Za Cedevito Olimpijo bo to priložnost za 14. zaporedno lovoriko v tekmovanjih Košarkarske zveze Slovenije. V finalih je neporažena od februarja 2020, ko je v finalu pokala Spar pokleknila pred Koprom Primorsko, zadnji naslov, ki ji je spolzel iz rok, pa je bil pokal 2021. Takrat so v polfinalu izgubili proti Krki.

Ekipi se bosta predstavili v močno spremenjenih postavah v primerjavi s preteklo sezono. Pri Cedeviti Olimpiji so ostali Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, Rok Radović, DJ Stewart in Žiga Daneu, pri Krki pa Niko Bačvić, Jaka Klobučar in Žak Smrekar.

"Superpokal je prva tekma, prva lovorika, ki jo lahko v tej sezoni osvojimo, zato motivacije ne manjka. Krka je vedno neugoden tekmec, zato pričakujem trdo in bojevito tekmo," je za KZS dejal kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič.

"Superpokal je poseben izziv – začetek sezone, prva prava tekma, v kateri imaš možnost takoj pokazati, koliko dela si opravil čez poletje. Cedevita Olimpija je zagotovo favorit, a za nas je to odlična priložnost, da se dokažemo. S potrpežljivo in disciplinirano igro bomo iskali svojo priložnost za uspeh. Verjamemo, da nas bodo tudi to pot podprli naši navijači," pa je pred tekmo dejal član Krke Niko Bačvić.

Najuspešnejši klubi v superpokalu: 13 naslovov – Cedevita Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

5 – Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016)

2 – Koper Primorska (2018, 2019)

1 – Šentjur (2015)

Preberite še: