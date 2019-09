Prvi cilj izpolnjen. "Zdaj je na vrsti finale, cilj je medalja in državni rekord."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grosupeljčanka Maruša Mišmaš je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Dohi v kvalifikacijah teka na 3000 m zapreke v tretji skupini zasedla tretje mesto in se zanesljivo po mestih uvrstila v finale, ki bo v ponedeljek. Z 9:29,68 sekunde je dosegla 14. izid.

Tekla je v tretji in zadnji skupini, ko je že vedela, kako je treba približno teči za preboj v finale. Prve tri tekmovalke iz vsake skupine so se namreč uvrstila v boj za odličja, šest najhitrejših pa še po času.

"Sedaj je na vrsti finale, cilj je medalja in državni rekord"

"Bila sem med prvimi tremi v zaključku, na velikem zaslonu sem tudi videla, da je četrta tekmovalka že zelo zadaj. Že kar precej pred koncem sem vedela, da sem svoj prvi cilj opravila. Sedaj je na vrsti finale, cilj je medalja in državni rekord," je zelo smelo prvi cilj napovedala Mišmaševa.

Začela pa je zelo rezervirano in bila kar dolgo na začelju. "Skušala sem starati hitreje, ta začetek mi ni uspel. Prvi kilometer je bil kaotičen. Na eno vodno oviro sem prišla na slabšo nogo in sem slabo doskočila. A nisem nič izgubila pri tem, samozavestno sem tekla naprej. Z ostalimi vodnimi ovirami sem zadovoljna, boljše je bilo kot na mojih prejšnjih tekmah."

"Po mojem slabšem začetku sem tudi ostala mirna in sem nato z vodilnima tekmovalka držala ritem do cilja." Foto: Reuters

Po slabšem začetku ostala mirna

Vesela je bila po tekmi, ker se je že po mestih uvrstila v zaključni nastop. "A sem že pred startom vedela, da bo moj tek dovolj za finale tudi po času. V drugi skupini so šle tekačice sicer hitro naprej, a je peta tekla tako, da bi se lahko tudi na ta način uvrstila naprej. Po mojem slabšem začetku sem tudi ostala mirna in sem nato z vodilnima tekmovalka držala ritem do cilja. Imela sem tudi dovolj moči za zaključek. Malo težav sem imela le zaradi menstruacije."

Finalni nastop jo čaka v ponedeljek. "Sedaj bom imela dva dneva premora, lahko se bom nemoteno pripravljala. Pa reči moram tudi, da me je skrbel klimatiziran stadion, da mi klima ne bo ustrezala. Klimatske naprave me motijo tudi v hotelih in avtobusih. A sem se na stadionu zelo dobro počutila, bilo je zelo dobro, idealno zame. Bil je le rahel vetrič," je še dodala Mišmaševa.

