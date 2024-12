Celjski odvetnik Feguš, edini kandidat za predsednika, zvezo sicer vodi slabi dve leti, od 12. decembra 2022, ko je dobil mandat na izredni volilni skupščini.

Glasovanje je tedaj potekalo po tem, ko je Roman Dobnikar 25. oktobra 2022 na upravnem odboru zveze nepreklicno odstopil z mesta predsednika, Feguš pa je odtlej deloval kot v. d. predsednika. Na skupščini pred dvema letoma je bil prav tako kot letos edini kandidat.

"Ni več nobenega rušenja, kar je bilo na začetku mandata kar poudarjeno"

"Ta mandat ocenjujem kot zelo dober, veliko smo se naučili, pridobili zaupanje, atletika se šteje kot relevanten dejavnik v svetu športa. V teh štirih letih so se organi AZS prečistili in smo ostali tisti, ki delujemo za atletiko. Ni več nobenega rušenja, kar je bilo na začetku mandata kar poudarjeno. Tisti, ki smo ostali do konca, smo dali svoj maksimum. Atletika je tako na višji ravni kot pred štirimi leti," je med drugim v nagovoru povedal Feguš.

Dodal je, da sta bili tudi zadnji dve leti uspešni izključno zato, ker so delali skupaj. "Slovenska atletika bo zagotovo napredovala, če bomo enotni in delali za skupno dobro," je dodal in pristavil, da sta tudi finančno za zvezo uspešni leti, saj je imela največ sredstev doslej. "Toliko denarja še nismo imeli, toliko ga tudi nismo nikoli razdelili."

Trije stebri

V predstavitvi progama za naslednja štiri leta je izpostavil, da ta temelji na treh stebrih. Prvi so tekmovanja in njihov razvoj na domači in mednarodni ravni, drugi steber je digitalizacija, treba je posodobiti in poenostaviti sistem od prijav do rezultatov, tretji steber pa je skupnost. "Atletika je več kot stadionska atletika, ampak tudi gibanje, zdrav način življenja, treba je povezati širšo skupnost."

Ekipno evropsko prvenstvo v Mariboru

V letu 2025 njega in zvezo čakajo novi izzivi. Eden večjih organizacijskih bo ekipno evropsko prvenstvo 2. in 3. divizije. To bo v Mariboru med 24. in 29. junijem ter velja za največjo atletsko prireditev v Sloveniji doslej.

Kot je pred dnevi za Delo pojasnil Feguš, bo v Maribor prišlo 31 reprezentanc oziroma okrog 1600 ljudi ter tudi od 300 do 400 prostovoljcev. Tekmovanje pa je, kot je povedal Feguš, finančno že pokrito.

Prav prvenstvo v Mariboru bo botrovalo k večjemu proračunu zveze. Nazadnje je bil ta 1,9 milijona evrov, naslednje leto pa bo nekje med 2,5 in 2,9 milijona.

Ob predsedniku je AZS, delegatov je bilo 38, izvolila še devet članov upravnega odbora, predsednika disciplinske komisije in šest članov slednje ter predsednika nadzorne komisije ter štiri člane te komisije. Predsednik disciplinske komisije je postal Aleksander Cmok, predsednik nadzornega odbora pa Luka Cmok.