Avstralska atletska senzacija Gout Gout je na šolskem prvenstvu države v Brisbanu v teku na 200 m dosegel čas 20,04 sekunde in postal drugi najhitrejši 16-letnik na tej razdalji. Dosegel je boljši čas od legendarnega Jamajčana, svetovnega rekorderja Usaina Bolta pri tej starosti (20,13).

Gout, dobitnik srebrne medalje na mladinskem svetovnem prvenstvu, je izboljšal državni rekord Petra Normana za to starost, dosežen pred 56 leti. Osupljiv čas ga uvršča na drugo mesto vseh časov na lestvici do 18 let, hitrejši je bil le Američan Erriyon Knighton z 19,84.

