Čeh in Apostolovski najboljša slovenska atleta leta

Najboljši klub je bil spet ljubljanski Mass, najboljši organizator Poljane Maribor, najboljši trener leta pa je Robert Teršek, oče in trener prvega mladinskega svetovnega prvaka iz Slovenije po treh desetletjih, metalca kopja Toma Terška. Posebni priznanji sta dobila tudi trenerja Čeha Estonec Mart Olman in Rožle Prezelj, ki vadi Lio Apostolovski.

"Za uspeh sta pomembna velika želja in predvsem trdo delo, pa se potem izpolnijo tudi izjemni cilji. A veliko jih še nisem izpolnil. Za mano je najtežja sezona doslej, veliko je bilo vzponov in padcev. Četrto mesto sem osvojil na OI, raje bi bil peti kot četrti, nehvaležno mesto, tik za medaljami, a brez nje," je leto strnil Kristjan Čeh.

Lia Apostolovski Foto: www.alesfevzer.com Priznanje je prejel na prireditvi v kulturnem centru Primož Trubar v Šentjerneju, za zmago je dobil 447 točk. Drugi v tradicionalni anketi Atletske zveze Slovenije (AZS) je bil Matic Ian Guček (Kladivar Celje, 292), ki je bil najboljši tudi med mlajšimi člani, tretji pa Rok Ferlan (Triglav Kranj, 140).

"To je sanjski zaključek sanjskega leta. Od dvoranske sezone prek poletja je bilo veliko izjemnih trenutkov in nabiranja izkušenj. Nagrada pa pripada tudi moji družini, trenerju, ekipi in prijateljem, ki mi stojijo ob strani tako ob vzponih kot tudi ob padcih," pa je povedala Lia Apostolovski. Prejela je 346 točk, druga je bila slovenska rekorderka v skoku s palico in finalistka OI v Parizu Tina Šutej (Kladivar, 225), tretja Klara Lukan (Kladivar, 207), finalistka evropskega prvenstva v Rimu.

Primož Feguš Foto: Peter Kastelic/AZS "Za nami je še ena izvrstna sezona, plod želje za izboljšanje dosežkov iz leta v leto. Vse boljša je tudi atletska infrastruktura, prenovljena je bila atletska steza v Celju, ki je gostila državno prvenstvo. To tekmovanje je bilo po dolgem času znova v televizijskem prenosu. Nestrpno pričakujemo obnovo stadiona v Ljubljani. Gostili smo mlajše mladinsko balkansko prvenstvo v Mariboru, katerega dobra izvedba je vodila v zaupanje Evropske atletike, ki nam je za prihodnje leto dodelila ekipno EP druge in tretje skupine, leta 2026 pa bo v Kamniku EP v gorskih in trail tekih," je uvodoma povedal predsednik AZS Primož Feguš. Na volilni skupščini v začetku decembra bo Feguš edini kandidat za vodenje zveze za naslednjih štirih letih.