Martina Ratej je sprejela kazen, ki obsega dveletni suspenz in črtanje rezultatov iz obdobja med avgustom 2012 in avgustom 2014. Foto: Reuters

Slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej je umaknila pritožbo, ki jo je vložila na Mednarodno razsodišče za šport v Lozani (Cas), in sprejela sankcije za kršitev protidopinških pravil. Te obsegajo dveletni suspenz, ki je začel teči marca 2020, in črtanje rezultatov, doseženih med avgustom 2012 in 2014. Kot je pojasnila za STA, je od pritožbe odstopila "saj nima denarja, tudi če bi lahko v postopku pritožbe kaj dosegla", ob tem je dodala, da še naprej trenira in razmišlja o nadaljevanju kariere.

Ponovna analiza vzorca urina slovenske rekorderke v metu kopja Ratejeve, odvzetega med olimpijskimi igrami leta 2012 v Londonu, je pokazala, da je v njenem telesu metabolit klostebol (nespecificirana snov, ki je in še vedno spada v skupino anaboličnih androgenih steroidov z Liste prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije), so zapisali pri SLOADO. Prav na OI 2012 je Ratejeva s sedmim mestom dosegla svoj najboljši izid (v Riu 2016 je bila 18., v Pekingu 2008 pa 37.).

"V atletiki nisem toliko zaslužila, da bi si to lahko privoščila"

40-letna atletinja trenira in namerava nadaljevati kariero. Foto: Peter Kastelic/ Sportida "Odstopila sem zaradi finančnega stanja, samo pritožba bi me namreč stala stala 42.000 evrov, gotovo bi morala še kaj dodati potem, tu niso vključeni stroški odvetnikov. Zato sem se odločila, da končam postopek, saj nimam denarja, tudi če bi lahko v postopku pritožbe kaj dosegla. V atletiki nisem toliko zaslužila, da bi si to lahko privoščila. Zato sem raje sprejela kazen," je vzrok, da je odstopila od pritožbe, za STA pojasnila Ratejeva.

Še vedno trenira in razmišlja tudi o nadaljevanju kariere. "Še dva, tri mesece imam kazen prepovedi nastopanja. Ves ta čas, od začasnega suspenza naprej, treniram. Skušala se bom motivirati, da bi tekmovala še eno sezono in prišla na zame želeno raven izidov. To je odvisno tudi od tega, če bom dosegla normo za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Eugenu v ZDA," je za STA še povedala Ratejeva.

Vnos z zdravili za zdravljenje ginekoloških težav "Po analizi vseh prehranskih dopolnil in predpisanih zdravil sem ugotovila, da je clostebol v moje telo prešel prek zdravila za zdravljenje ginekoloških težav." Foto: Matej Krže/Planet TV

Lanskega marca je na novinarski konferenci dejala, da je prepovedani klostebol prišel v njeno telo v procesu zdravljenja ginekoloških težav pred OI.

"Obveščena sem bila, da so v mojem urinskem vzorcu iz leta 2012 odkrili snovi clostebol metabolita ... Kljub temu, da je bila raven snovi v mojem urinu zelo nizka, ne zanikam, da sem kršila pravila Protidopinške agencije (Wada), vendar kršitev ni enoznačna. Ker zavestno nikoli nisem kršila protidopinških pravil, sem natančno analizirala vse mogoče izvore vnosa snovi v telo. Po analizi vseh prehranskih dopolnil in predpisanih zdravil sem ugotovila, da je clostebol v moje telo prešel prek zdravila za zdravljenje ginekoloških težav, ki so me pestile v obdobju pred olimpijskimi igrami v Londonu in zaradi katerih še danes opravljam redne ginekološke preglede," je marca lani na novinarski konferenci razložila Ratejeva.

Ponovna analiza vzorca urina Ratejeve, odvzetega med olimpijskimi igrami leta 2012 v Londonu, je pokazala, da je v njenem telesu metabolit klostebol. Foto: Guliverimage

Po pisanju SLOADO je disciplinski postopek v imenu Mednarodnega olimpijskega komiteja začela Mednarodna agencija za protidopinško testiranje, ki je zadevo napotila na Arbitražno sodišče za šport (CAS). Dne 16. 7. 2020 je bila športnica spoznana za krivo za dopinški prekršek v skladu s protidopinškimi pravili Mednarodnega olimpijskega komiteja. Odločitev CAS glede same krivde športnice je bila dokončna in zavezujoča. Primer je bil nato s strani Komisije za integriteto atletike (AIU) pri mednarodni atleski zvezi (WA), dne 18. 12. 2020 predan Atletski zvezi Slovenije, ta pa je postopek predala v obravnavo senatu disciplinske komisije SLOADO, ki je bil v zadevi pristojen za odločitev o nadaljnjih sankcijah.

Po opravljeni ustni obravnavi, je senat disciplinske komisije zaključil, da je bil iz predloženih dokazov in navedb s strani športnice razviden obstoj neznatne krivde športnice in posledično izjemnih okoliščin, ki bi upravičile skrajšanje standardnega obdobja izločitve. Na tej podlagi je senat predlagal, da se v primeru Martine Ratej kot sankcija določi skrajšano obdobje izločitve v trajanju 14 mesecev.

O obstoju izjemnih okoliščin je odločil Doping Review Board (DRB), ki je pristojni organ Svetovne atletike (World Athletics) za odločanje o obstoju izjemnih okoliščin v protidopinških postopkih. DRB je v odločbi z dne 21. 5. 2021 ugotovil, da športnica ni dokazala, na kakšen način je prepovedana snov vstopila v njeno telo in posledično tudi ni dokazala, da je bila njena krivda v odnosu do kršitve protidopinškega pravila neznatna.

Ratejeva se je 24. septembra pritožila na CAS, nato pa pritožbo umaknila.

Foto: Vid Ponikvar

Dve leti prepovedi tekmovanja, črtanje rezultatov

"Senat disciplinske komisije SLOADO je na podlagi ugotovitve Doping Review Board (DRB) izdal Odločitev o naložitvi sankcij športnici zaradi kršitev protidopinškega pravila ter športnici izrekel naslednje sankcije. Dvoletno obdobje izločitve, ki začne teči z dnem 11. 8. 2021, pri tem pa se všteje in upošteva že prestano obdobje začasne izključitve, ki je pričelo teči dne 9. 3. 2020. Ob tem so izbrisani vsi tekmovalni rezultati športnice, doseženi v obdobju 9. 8. 2012 – 9. 8. 2014," so še zapisali na uradni spletni strani Slovenske antidoping organizacije.

Odločitev, ki sta jo sprejela senat disciplinske komisije SLOADO in tudi športnica, je dokončna.

"AZS ohranja ničelno toleranco do uživanja nedovoljenih substanc." Foto: Vid Ponikvar

Dobnikar: Ničelna toleranca

"Atletska zveza Slovenije ohranja ničelno toleranco do uživanja nedovoljenih substanc, zato v zadnjih letih tudi bistveno več vlagamo v preventivno ozaveščanje mladih atletov in atletinj," je ob tem dejal predsednik AZS Roman Dobnikar.

Slovenski športniki, kaznovani zaradi kršitve protidopinških pravil

Leto Ime in priimek Šport Kazen v mesecih

----------------------------------------------------------------

1996 Boris Premužič kolesarstvo 1

1997 Sandi Papež kolesarstvo 24

Aleš Pagon kolesarstvo 3

1998 Aljaž Pegan gimnastika 1

Barbara Berden atletika 3

Jana Pugelj atletika 3

1999 Igor Majcen plavanje 48

2000 Gorazd Štangelj kolesarstvo 1

2003 Rusmin Dedić nogomet 6

Saša Prokofjev atletika 24

Matjaž Brumen rokomet 4

Primož Skerbinek alpsko smučanje 24

Davor Durakovič hokej na ledu 4

2004 Saša Farič alpsko smučanje 24

2005 Sandi Dečman atletika 24

2006 *Tomaž Nose kolesarstvo 12

Jure Logar kolesarstvo 6

Boštjan Šimunič atletika 24

2007 Borja Jelič kolesarstvo 12

Miha Virčič kolesarstvo 12

Jolanda Čeplak atletika 24

2008 Marko Kmetec nogomet 9

Helena Javornik atletika 24

2009 Ivan Držič košarka 3

2010 Tadej Valjavec kolesarstvo 24

2012 Blaž Furdi kolesarstvo 24

Boštjan Buč atletika 12

2013 Robert Vrečer kolesarstvo 20

2014 Kristjan Kumar kolesarstvo 24

Danimir Azirović cheerleading 24

2016 Tanja Šmid plavanje 48

Blaža Klemenčič kolesarstvo 24

Igor Kopše kolesarstvo 48

Kristjan Fajt kolesarstvo 45

2017 Špela Bohinc plavanje 48

Jure Kocjan kolesarstvo 48

Teja Gregorin biatlon 24

2018 Žiga Jeglič hokej 8

Domen Hafner atletika 48

Amedej Vetrih nogomet 6

Luka Skukan ameriški nogomet 48

Janez Brajkovič kolesarstvo 10

2019 Kristjan Kumar kolesarstvo 96

Goran Šišmanovič powerlifting 48

2021 Martina Ratej atletika 24



Vir:STA