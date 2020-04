Dopinške kontrole v Sloveniji takoj, ko se bodo začeli prvi treningi

"Tisti trenutek, ko bodo oživela športna prizorišča za treninge, bodo zaživele tudi naše aktivnosti in bomo ponovno začeli testiranja. Čutimo veliko odgovornost, da ne bi imela začasna ustavitev naše dejavnosti kakšne posledice. Podobno kot mi se na nadaljevanja dela pripravljajo tudi druge protidopinške organizacije v Evropi in svetu," je v pogovoru za STA pojasnil Dvoršak.

V začetku aprila ustavili testiranja

Jani Dvoršak: Kljub zaustavitvi Sloado statistično ne zaostaja za predvidenim načrtom testiranj. Foto: Vid Ponikvar Sloado prek videokonferenc sodeluje s sorodnimi organizacijami, regionalno, na stari celini in globalno. Tedensko si izmenjujejo tudi informacije, kar je v teh nenavadnih časih zelo pomembno, je izpostavil Dvoršak.

"Tako kot večina drugih protidopinških organizacij po Evropi smo v začetku aprila praktično ustavili vsa testiranja, opravljali bi jih le v primeru utemeljenega suma zlorabe. Kljub zaustavitvi pa Sloado statistično ne zaostaja za predvidenim načrtom testiranj, saj smo jih kar 136 naredili januarja in februarja, ko smo se osredotočili na kandidate za olimpijske igre, ki pa so sedaj prestavljene na naslednje leto," je pojasnil Dvoršak.

Kriza izbruhnila kmalu po seminarju

Sloado je v začetku marca pripravil seminar za protidopinške uradnike in jih seznanil z ukrepi pri odvzemih vzorcev zaradi novega koronavirusa. A je bila že kmalu nato razglašena epidemija v Sloveniji in pandemija globalno, kar je zaustavilo praktično vse družbene aktivnosti.

"Mi smo se na to prilagodili in v dogovoru z ostalimi v regiji in Evropi zaustavili naše aktivnosti pri testiranjih, praktično vsi so podobno reagirali. Spremljamo pa še vedno slovenske športnike in razmere v svetu. Zaradi prvotno načrtovanih OI v tem letu smo v prvih dveh mesecih opravili zelo veliko testov in jih bomo nadaljevali ter stopnjevali glede na to, v kakšnem obsegu se bo sproščanje športnih aktivnosti odvijalo," je še dodal Dvoršak.

