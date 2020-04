Slovenski olimpijci nadaljujejo z virtualnimi kampi za Tokio 2020

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes pripravil drugo srečanje v sklopu olimpijskih kampov, na katerem sodeluje prek 40 športnikov in trenerjev, ki se pripravljajo na olimpijske igre Tokio 2020, ki bodo prihodnje poletje. Tokrat so bili na vrsti odnosi z javnostmi, sodelovanju z novinarji, delovanju na družabnih omrežjih in v marketingu.

Šport že nekaj časa ne predstavlja le udeležbe na treningih in tekmovanjih. Šport je postal posel in zaželeno je, da se športniki izobražujejo tudi na področju lastnega marketinga, uporabe družabnih omrežij v svojo korist, se seznanijo z željami sponzorjev in medijev ter kako jim ustreči.

Na OI veljajo posebna pravila

OI so največji športni dogodek na svetu, zanje veljajo posebna pravila, ki se jih morajo člani olimpijskih reprezentanc držati ter jih upoštevati, so sporočili iz OKS. Pojasnili so športnikom, kako posredovati čim več uporabnih informacij novinarjem, vse skupaj pa začinili s konkretnimi primeri z dosedanjih olimpijskih iger od Pekinga naprej.

Govorili so o medijskih obveznostih olimpijskih potnikov pred, med in po OI, o konkretnem delu in zadolžitvah ter vlogi tiskovnega predstavnika slovenske olimpijske reprezentance, o pasteh in lepih straneh mešane cone, ki prevečkrat predstavlja strah in trepet posameznih športnikov. Pa tudi o kriznem komuniciranju v konkretnih primerih. "Bili smo na robu le tega vse od Pekinga dalje, med OI v Atenah leta 2004 pa so se mu res komajda izognili," je o današnjem srečanju s športniki zapisal OKS.

Dan 2️⃣👊

Danes kandidate za @Tokyo2020 čaka izobraževanje 👨‍💻👩‍💻 na temi: odnosi z javnostmi in marketing 🤗 #TeamSlovenia #imamotokio pic.twitter.com/QU0BvLmOHt — Team Slovenia (@TeamSlovenia) April 21, 2020

Športniki kot blagovne znamke

Na področju družabnih medijev in marketinga so kandidatom za Tokio podali koristne in zanimive informacije o pravilih in uporabi družabnih omrežij med OI, sponzorstev, osebnih sponzorstev in komunikaciji s sponzorji med OI. Spregovorili so o športniku kot blagovni in osebnostni znamki, postregli z nekaterimi nasveti za nastop na družabnih omrežjih in pristopi do potencialnih sponzorjev. Razkrili so nekatere skrivnosti digitalnega in vsebinskega marketinga, beseda pa je tekla tudi o tem, kako uporabljati ter nastopati na družabnih kanalih.

V sredo kandidate za nastop na OI čaka izobraževalna delavnica na temo javnega nastopanja.