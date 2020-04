Slovenski olimpijci na virtualne kampe za Tokio 2020

Danes je bilo prvo srečanje v sklopu olimpijskih kampov, na katerem je sodelovalo več kot 40 športnikov in trenerjev, ki se pripravljajo na olimpijske igre Tokio 2020, ki bodo prihodnje poletje. Uvodna tema je bila povezana s športnimi informacijami, projektom, kvalifikacijskim sistemom za OI, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

V sklopu podpore športnikom, kandidatom za OI, so pri OKS predstavili podporo olimpijskega kariernega centra za športnike in komisije športnikov.

Športnik 365

OKS za športnike pripravlja vsebine, dostopne preko spletne strani in zavihka Športnik 365. Športnikom so podrobno predstavili usmeritve Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki temeljijo na olimpijski agendi, ter komisije športnikov - vsebine, dostopne tudi preko spletne strani Moka in zavihka athlete365.

Glede na trenutno izjemno zahteven položaj, v katerega je športnike pahnila koronavirusna kriza, je Mok dejavno pristopil k informiranju in obveščanju športnikov z različnimi usmeritvami, strokovnimi mnenji, povezavami, zgodbami športnikov, ki jih redno objavlja na podstrani athlete365.

Trenutno so najbolj aktualne vsebine o prestavitvi OI, informacijah komisije športnikov Moka in psihološke priprave ter dobrega počutja športnikov v času pandemije in priprav na OI. Pri prenosu strateških usmeritev in smernic Moka na nacionalno raven je pomembna vključenost vrhunskih športnikov in olimpijcev, menijo pri OKS.

Koristne informacije za športnike

OKS je po zgledu Moka v času pandemije covida-19 za športnike pripravil posamezna gradiva in povezave na dodatne informacije, ki so lahko koristne tudi v drugih podobnih situacijah. Informacije pokrivajo področja športne psihologije, športne prehrane, pomen covida-19 za pljuča, študija na daljavo in prilagojene oblike študija za športnike ter različne nasvete za vadbo.

Pripravili so jih strokovnjaki posameznih področjih na nacionalni ravni, sporoča OKS. Podrobno so predstavili tudi okvir delovanja komisije športnikov OKS, ki ima pomembno vlogo pri komunikaciji s športniki. Vid Kavtičnik, kandidat za Mokovo komisijo športnikov v Tokiu, je športnikom predstavil, kaj lahko storijo športniki za športnike, tako s sodelovanjem na odločevalni ravni kot z deljenjem svoje olimpijske izkušnje.

Srečanja bodo sledila še na vsebinah odnosov z javnostmi, trženja, športne psihologije, zdravstvenega varstva in protidopinškega boja, so dodali pri OKS.

Japonski strokovnjak za infekcijske bolezni pesimist Potem ko so morali prireditelji olimpijskih iger v Tokiu največje športno tekmovanje letošnjega leta prestaviti za leto dni zaradi pandemije novega koronavirusa, se občasno pojavijo tudi namigi, da niti leta 2021 morda ne bo mogoče izvesti iger. Med pesimisti je tudi eden vodilnih japonskih strokovnjakov na področju infekcijskih bolezni. Foto: Reuters "Če sem pošten, ne verjamem, da bomo olimpijske igre lahko spremljali naslednje leto," je na današnji novinarski konferenci na daljavo dejal Kentaro Iwata, profesor za infekcijske bolezni na univerzi v Kobeju. Dejal je, da bi morali za izvedbo iger izpolniti dva pogoja. Prvi je nadzor nad covidom-19 na Japonskem, drugi pa nadzor nad boleznijo tudi drugod po svetu, ker bodo na igre prišli športniki in gostje iz najrazličnejših držav z vsega sveta. "Japonska bo bolezen morda naslednje poletje že nadzorovala. Ne verjamem pa, da bo tako povsod po svetu. Tako da sem zelo pesimističen glede izvedbe iger," je dejal Iwata in podal možnost, kako bi se po njegovem mnenju tudi temu tveganju lahko izognili: "Morda bi bila rešitev povsem drugačna struktura iger, na primer z občutno manj udeleženci ali brez gledalcev." Iwata je ob začetku koronakrize že močno kritiziral ravnanje japonskih oblasti pri potnikih s križarke Diamond Princess, na kateri je bilo na koncu več kot 700 okuženih, 13 pa jih je umrlo. Prireditelji iger so pred kratkim priznali, da po enoletni prestavitvi nimajo novega načrta B, če Tokia 2020 ne bi bilo mogoče izvesti niti naslednje leto.

