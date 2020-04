Tudi v Sloveniji ustavili dopinške teste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Tudi v Sloado se držimo sprejetih ukrepov na ravni države v boju proti pandemiji. Neodgovorno bi bilo, da v času ukrepov športnike in ekipe, ki testirajo izpostavljamo možnosti okužbe," je dejal Dvoršak.

Slovenski preiskovalci, ki sodelujejo s Sloado, so tik pred pandemijo sicer dobili navodila, kako ravnati v obdobju pandemije, a po Dvoršakovih zagotovilih bi se za terensko testiranje to odločili le v res nujnih primerih.

V Sloadi se trenutno aktivno ukvarjajo s poglobljenimi analizami dela in stanja na področju dopinga. "S prestavitvijo olimpijskih iger pa je prišel tudi čas za reorganizacijo načrta našega dela. S tem bomo nadaljevali takoj, ko vlada sprosti ukrepe. Kdaj to bo in kakšne bodo posledice, pa je v tem trenutku prezgodaj napovedati," je še dejal Dvoršak.

Alternativnih načinov testiranja še vedno ni, saj morajo biti kontrolorji fizično prisotni. Po posameznih državah protidopinške agencije sicer iščejo nove poti, ki bi jih lahko omogočila sodobna video tehnologija, a bržkone bo treba nove metode testirati v času po pandemiji.