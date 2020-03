Rusi ustavili izvajanje dopinških kontrol

Rusada je bila v zaustavitev dela prisiljena, saj je ruski predsednik Vladimir Putin zaradi zajezitve širjenja pandemije odredil zaustavitev vseh nenujnih del.

Ukrep pa ima lahko dolgoročnejše posledice, posebej, če bo odvzem vzorcev časovno daljše narave. Svetovna protidopinška agencija je zahtevala izključitev ruskih športnikov z vseh večjih tekmovanj, upravičeni do nastopov so le športniki, ki so redno testirani in lahko nastopajo pod nevtralnimi zastavami.

Rusija se je na odločitev Wade sicer pritožila na Mednarodno športno arbitražno razsodišče (Cas), ki pa primera še ni obravnavala.

A poročila o začasni zaustavitvi izvajanja kontrol prihajajo tudi iz drugih držav. Med prvimi, kjer so to naznanili javnosti, so bili v Nemčiji. Tam zdaj razmišljajo o izvajanju kontrol s pomočjo video nadzora.

