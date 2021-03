Člana slovenske ekipe ujeli na dopingu

Biološki vzorec so vratarju RK Urbanscape odvzeli 5. novembra lani na tekmi 4. kroga Lige NLB med Urbanscapeom in RK Gorenje v športni dvorani Poden v Škofji Loki in ga analizirali v Wadinem akreditiranem laboratoriju v Seibersdorfu. Rezultat je bil potrjen z nasprotno analitično ugotovitvijo, so sporočili iz Sloado.

Foto: Vid Ponikvar

Priznal napako

Kokain je v športu prepovedana snov, uvrščena na listo prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije WADA. Spada v skupino S6, kamor sodijo vsa poživila in je prepovedan med tekmovanjem.

Športnik se je udeležil predhodnega zaslišanja in takoj priznal svojo napako.

Šlo je za malomarnost

Na podlagi športnikovega pojasnila in mnenja strokovnjaka za medicino je bila kršitev ocenjena z neznatno krivdo oziroma malomarnostjo.

Športnik prepovedne snovi ni zaužil z namenom izboljšanja športnih rezultatov, temveč je bila ugotovljena zloraba v socialnem okolju.

Odločitev, ki jo je sprejela SLOADO, je dokončna, saj se je bila sprejeta na podlagi športnikovega pisnega priznanja.

Preberite še: