Foto: Reuters

24. avgust bo v odnosu med slovaškima atletoma Dominikom Černyjem in Hano Burzalovo od zdaj naprej imel posebno mesto. To je bil dan, ko sta v hitri hoji na 35 kilometrov oba nastopila na svetovnem prvenstvu, Černy je s časom 2:32.56 celo postavil osebni rekord, in dan, ko sta se zaročila.

Černy je svojo srčno izbranko zaprosil na ciljni črti, veselje obeh pa je bila nepopisno. Kako je videti atletska zaroka na atletskem vrhuncu sezone, si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

Černy je tekmo končal na 19. mestu, njegova zaročenka pa na 28. Tudi Burzalova je postavila rekord, 3:02.47 je njen najboljši dosežek v tej sezoni. Par ima tako razlogov za slavje več kot dovolj.

