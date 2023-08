Po prijetnih in udobnih kvalifikacijah se mora pripraviti na boj

V sredo je tekmovanje na svetovnem atletskem prvenstvu v Budimpešti začela tudi slovenska rekorderka v teku na 3.000 metrov z zaprekami. Maruša Mišmaš Zrimšek je v drugi kvalifikacijski skupini zanesljivo osvojila četrto mesto in se uvrstila v nedeljski finale. "Zdaj se moram mentalno pripraviti na to, da bo treba teči veliko hitreje, da se bo treba boriti in premagovati bolečine," je povedala po uspešno prebitem ledu na 19. svetovnem prvenstvu.

V kvalifikacijah je tekla mirno in brez težav. "Pred kvalifikacijami v bistvu nisem pričakovala ničesar, le upala sem, da bo tako. Osredotočila sem se na svoj nastop in sem zelo zadovoljna z razpletom," je Maruša Mišmaš Zrimšek povedala po uspešno opravljenem prvem izzivu. "Vesela sem, da je to za mano, pred kvalifikacijami sem namreč vedno zelo živčna, saj nikoli ne veš, kaj bo treba opraviti. Ampak zdaj je to za mano in se lahko osredotočim na finale. Predvsem se moram mentalno pripraviti na to, da bo treba teči veliko hitreje, da ne bom tekma v udobnem ritmu, ampak se bo treba boriti in premagovati bolečine," je še dodala 28-letna Grosupeljčanka.

Najprej se ni odzvala, nato je pospešila, da je tekla na varnem

V svoji kvalifikacijski skupini je zasedla četrto mesto, po tem, ko so ji okoli drugega kilometra ušle tri tekmice, Kenijka Faith Cherotich, Etiopijka Selmo Almayew in Ugandčanka Peruth Chemutai. "Najprej se nisem odzvala, ker so pobegnile samo tri, v finale pa se uvrsti pet tekmovalk, zato se mi ni mudilo. Nato pa sem se vseeno odločila, da grem, da se ne bi po nepotrebnem zapletala s preostalimi dekleti, in sem lahko mirno tekla sama na četrtem mestu, kar mi je veliko bolj ustrezalo in sem se tudi počutila veliko bolj varno. Tekla sem v svojem udobnem ritmu," je pojasnila članica ljubljanskega Massa. "Na velikem zaslonu sem opazila, da imam dovolj veliko prednost pred zasledovalkami, in se mi ni zdelo smiselno boriti z vodilnimi za prva tri mesta, saj za to ni bilo potrebe," je še opisovala tekmo.

Zdaj se mora do nedelje spraviti v bolj bojevito stanje. V finalu pričakuje hiter tek. "Za kolajno bo po mojem mnenju treba teči okoli devet minut, zmagovalka bi se utegnila spustiti tudi malo pod to mejo," napoveduje slovenska rekorderka, ki je junija letos v Firencah izboljšala svoj državni rekord na 9:10,07. Lani na SP v Oregonu je bila Mišmaš Zrimškova v finalu 14. s časom 9:40,78. Branilke naslova svetovne prvakinje, Kenijke s kazahstanskim potnim listom Norah Jeruto pa v Budimpešti ni.

