Prvi dan brez Slovencev ustoličil pravljično število prvakov

Šesti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti prvič ni bilo slovenskega nastopa, na 400 m z ovirami pa je Nizozemka Femke Bol prišla do zlata (51,70). V preostalih petih končnih odločitvah dneva so zlate medalje osvojili Grk Miltiadis Tentoglou v skoku v daljino (8,52 m), Jamajčanka Danielle Williams na 100 m ovire (12,43), Antonio Watson na 400 m (44,22), v metu kladiva pa Kanadčanka Camryn Rogers (77,22 m) ter Španec Alvaro Martin in njegova rojakinja Maria Perez v hoji.

Na nizkih ovirah je trojica tekla ob 53 sekundami, 23-letna Femke Bol, trikrat zlata na lanskem evropskem prvenstvu, pa je prišla do prve zlate medalje tudi na SP, kjer je bila doslej dvakrat srebrna tako v dvorani kot na prostem, tretja pa na prejšnjih olimpijskih igrah v Tokiu 2021.

Na tem prvenstvu je padla ob vodstvu v mešani štafeti 4 X 400 m tik pred ciljem. Tekmice je danes ugnala v drugem delu in v ciljni ravnini prišla do zanesljive prednosti. Sekundo in desetinko je na drugem mestu zaostala Shamier Little iz ZDA (52,80). Svetovna podprvakinja leta 2015 je le za stotinko ugnala Jamajčanko Rushell Clayton (52,81). Ta je osvojila drugi bron po letu 2019.

Grk za las prehitel Američana

Miltiadis Tentoglou Foto: Reuters Miltiadis Tentoglou, olimpijski zmagovalec in svetovni dvoranski prvak, je s 8,50 m povedel v prvi seriji. A ga je že v drugi prehitel Jamajčan Wayne Pinnock, ki je tudi dosegel 8,50 m, a je imel v prvem skoku 8,40 metra. Grk, lani je bil v ZDA svetovni podprvak, se mu je v nadaljevanju približal na centimeter zaostanka v drugem skoku in ostal drugi vse do predzadnjega skoka dramatične tekme.

Tedaj so mu namerili 8,52 m, 22-letni Pinnock pa je zadnjič skočil 8,38 m in ostal drugi za svoj najboljši dosežek v članski konkurenci. Za njim sta se z 8,27 m zvrstila njegova rojaka. Tajay Gayle, svetovni prvak iz Dohe 2019, je imel boljši drugi skok od Careyja Mcleoda in je osvojil bron.

Williamsova svetovna prvakinja po osmih letih

Danielle Williams Foto: Reuters Tridesetletna Danielle Williams je na visokih ovirah po letu 2015 in SP v Pekingu drugič osvojila svetovni naslov, ko je za stotinko ugnala Portoričanko Jasmine Camacho-Quinn (12,44), aktualno olimpijsko zmagovalko in bronasto lani na SP. Še tri stotinke več je bila za zmagovalko zadaj Američanka Kendra Harrison (12,46). Ta je bila pred štirimi leti na SP v Dohi druga in srebrna tudi na prejšnjih OI. Šele šesta je bila Nigerijka Tobi Amusan (12,62), branilka naslova in svetovna rekorderka.

V teku na stadionski krog je 21-letni Antonio Watson prišel do prvega velikega članskega odličja. Za zmago je za 11 stotink ugnal Britanca Matthewa Hudson-Smitha (44,31). Dvakratni evropski prvak je po dveh bronih na SP tako osvojil še srebro. Bron je pripadel Američanu Quincyju Hallu (44,37), ki je za šest stotink zaostal za drugim mestom.

Mladi Jamajčan Antonio Watson je prišel do prvega odličja v članski konkurenci. Foto: Reuters

Lani je bila na SP v Eugenu v metu kladiva druga Camryn Rogers, ki se je tokrat veselila zlata, saj je za skoraj meter ugnala Janee' Kassanavoid iz ZDA (76,36 m), bronasto lani v Eugenu. Rojakinja slednje in svetovna prvakinja leta 2019, DeAnna Price, je bila tokrat tretja (75,41 m).

Španec in Španka najhitrejša v hoji

V hoji na 35 km so skupaj že ob sedmih zjutraj startali moški in ženske, zmagala sta Španec Alvaro Martin (2:24:30), ki je 19. avgusta osvojil prvo zlato na 19. SP v hoji na 20 kilometrov, in njegova rojakinja Maria Perez. Ta je drugi dan SP prav tako zmagala na 20 km ter je danes z rekordom prvenstev (2:38:40) za več kot dve minuti ugnala branilko naslova Kimberly Garcio Leon ter poskrbela, da so vsa štiri odličja v hoji odšla v Španijo.

Maria Perez in Alvaro Martin sta bila najhitrejša na Madžarskem, Foto: Reuters

Največje presenečenje pa je na Trgu herojev doživela Hana Burzalova. V cilj je prišla na 28. mestu, deset metrov preden je prečkala ciljno črto pa je tja pritekel njen reprezentančni kolega Dominik Černy, nekaj pred tem je zasedel 19. mesto z osebnim rekordom, ter pokleknil.

Burzalova je videla, da ima v roki prstan in se ji je pričelo smejati še pred ciljem, nato je najprej zaustavila uro na roki, preden je rekla da. Černy je najprej zmagovito dvignil pest v zrak, preden ji je na prst nadel prstan. Po poljubu sta na kratko zaplesala, nato pa je Slovak zaročenko dvignil v naročje in jo odnesel s prizorišča.

Končne odločitve (7): Moški:

400 m:

1. Antonio Watson (ZDA) 44,22

2. Matthew Hudson-Smith (VBr) 44,31

3. Quincy Hall (ZDA) 44,37 Hoja, 35 km:

1. Alvaro Martin (Špa) 2:24:30

2. Brian Daniel Pinado (Ekv) 2:24:34

3. Masatora Kawano (Jap) 2:25:12 Daljina:

1. Miltiadis Tentoglou (Grč) 8,52

2. Wayne Pinnock (Jam) 8,50

3. Tajay Gayle (Jam) 8,27 Ženske:

100 m ovire:

1. Danielle Williams (Jam) 12,43

2. Jasmine Camacho-Quinn (Pri) 12,44

3. Kendra Harrison (ZDA) 12,46 400 m ovire:

1. Femke Bol (Niz) 51,70

2. Shamier Little (ZDA) 52,80

3. Rushell Clayton (Jam) 52,81 Hoja, 35 km:

1. Maria Perez (Špa) 2:38:40

2. Kimberly Garcia Leon (Per) 2:40:52

3. Antigoni Ntrismpioti (Grč) 2:43:22 Kladivo:

1. Camryn Rogers (Kan) 77,22

2. Janee' Kassanavoid (ZDA) 76,36

3. DeAnna Price (ZDA) 75,41

