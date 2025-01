Femke Bol brez večjega dela dvoranske atletske sezone

Edina letošnja dvoranska tekma Bol bo v štafeti v njeni domovini na evropskem dvoranskem prvenstvu, ki bo med 6. in 9. marcem v Apeldoornu.

Štiriindvajsetletna Bol je osvojila še zlato medaljo v mešani štafeti 4x400 m in srebrno v ženski štafeti 4x400 m na olimpijskih igrah v Parizu lani poleti, a je zaradi padca izgubila zmago v svoji najljubši disciplini na nizkih ovirah.

"Trdo treniram in se pripravljam na še eno uspešno leto na atletski stezi, vendar sem tudi čutila, da potrebujem nekaj več časa za zasebno življenje," je Bol sporočila na Instagramu.

"Zato sem se odločila, da to dvoransko sezono ne bom nastopala posamezno. To mi daje priložnost, da imam nekaj več časa za predelavo vsega, kar se je zgodilo, in dam prednost več stvarem izven športa, ki so zame pomembne," je pojasnila.

"Kljub vsemu ne morem in nočem zamuditi priložnosti za nastop na domačem prvenstvu." Pri tem pa ni omenila svetovnega dvoranskega v Nanjingu na Kitajskem med 21. in 23. marcem. "Tekmovala bom v Apeldoornu na evropskem dvoranskem prvenstvu v štafetah in na srečo je prvič na sporedu tudi mešana štafeta," je dodala.

