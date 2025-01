Anej Čurin Prapotnik v Zagrebu znova blizu norme za EP

"Lepše bi bilo videti na začetku, ko se je pred zaokrožitvijo izpisal čas 6,66. Ampak to je bil še en tek pod 6,70. Neka stalnost je, samo vprašanje časa pa tudi, kdaj se mi bo vse 'poklopilo'," je povedal Čurin Prapotnik. Že 18. januarja v Novem mestu je zmagal s časom 6,69 sekunde, tokrat je v finalu tekel še stotinko hitreje. V kvalifikacijah je bil tudi najhitrejši s 6,75.

Bedrač zadovoljna s skoki in osebnim dvoranskim rekordom

"Zelo sem zadovoljna s svojimi današnjimi skoki in osebnim dvoranskim rekordom. To mi daje veliko motivacijo za nadaljnja tekmovanja, na katerih si želim pokazati še več. Vem, da imam še prostor za napredek in komaj čakam, da vidim, do kam lahko še skočim. Naslednja postaja bo troboj reprezentanc februarja v Beogradu," je povedala Bedrač.

Več od nje je v dvorani v slovenski zgodovini skočilo le šest atletinj, najboljši dosežek pa je s 6,67 m postavila Nina Kolarič leta 2009. Bedrač je imela štiri prestope, zmago si je zagotovila v drugi seriji s 6,15 m, v zadnji pa je skočila daljavo tekme.

Nina Jenko (Velenje) je bila druga v finalu na 60 m s 7,51 sekunde, tretja pa Maja Pogorevc (Slovenj Gradec) na 400 m (55,33) in Matevž Šušteršič s 6,89 na 60 m, kjer je bil četrti Jurij Beber (Štajerska Maribor 6,96).

Vita Benedičič (Gorica) je bila s preskočenimi štirimi metri druga v skoku s palico, v skoku v daljino tretji Dino Subašić (Velenje) s 7,26 m in četrti Tan Černigoj (ŽAK Ljubljana, 7,13 m).

Na 1000 m je bila tretja Ema Pika Raj (Slovenj Gradec) z 2:53,74, peta Lucija Šušteršič (Kranj, 2:59,53), šesta pa Iva Pori (Slovenj Gradec, 2:59,59).

Bor Kolar Bačnik (Kronos Ljubljana) je na 60 m s 6,96 v kvalifikacijah na sedmem mestu za mesto in štiri stotinke zgrešil finale.