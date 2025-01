Jan Kokalj bo v tej sezoni tekmoval za AK Velenje kjer se je po njegovih besedah veliko dogovoriti kot v celjskem klubu, katerega član je bil pred tem. Spodaj objavljamo njegov zapis v celoti.

KAM PLOVEŠ KLADIVAR?

Tale zapis je nastal zaradi osebne prizadetosti in skrajno neprimernega odnosa bivšega kluba do mene, zato sem se odločil, da to delim z javnostjo.

V tej sezoni bom tekmoval za AK Velenje s katerim sem se z lahkoto dogovoril za vrsto stvari, ki v domačem Celju niso bile mogoče. Kladivar je klub z bogato tradicijo, ki je pustil pomemben pečat tudi v nekdanji skupni državi. A od stare slave se ne da živeti! Društvo že desetletja vodijo stare sile, ki očitno niso kos izzivom sedanjosti. Kot reprezentant, ki je klubu prinesel na desetine zmag na državnih prvenstvenih, ekipnih in pokalnih tekmovanjih, nisem nikoli bil deležen transparentne podpore. V Celju se nikoli ne ve, kaj lahko pričakuješ! Tu zame ni bilo nobene pogodbe, kjer bi bile zapisane medsebojne dolžnosti in obveznosti. Ker se je to ponavljalo iz leta v leto sem se odločil za prestop v okolje, kjer imajo za tekmovalce pač več posluha.

Sodu pa je izbilo dno današnje opozorilo, ki je bilo posredno dano s strani predsednika kluba, da na stadionu v Celju ne smem več trenirati, oziroma bom moral v bodoče uporabo stadiona plačevati. A res? To je zahvala kluba, kateremu sem dal 12 let treninga in, kot že rečeno priboril številne zmage, za katera je društvo dobilo tudi znatna sredstva, ki pa nikoli niso prišla do mene! Kolikor vem obstaja tudi tih dogovor s strani Atletske zveze Slovenije, da so člani, ki imajo status reprezentanta dobrodošli na katerem koli stadionu v Sloveniji in se jim uporaba ne računa. Naj pri tem povem tudi to, da sem na stadionu bil popolnoma sam in nisem motil procesa treninga koga drugega.

Žal mi je, da sem zaradi nekaterih ljudi, ki imajo neprimeren odnos do tekmovalcev moral zapustiti domači klub. Društvo je potrebno resetirati in na odgovorne položaje postaviti ljudi, ki bodo resnično kaj naredili za klub, ne pa samo uživali privilegije, ki jih prinaša funkcija. Do takrat pa zbogom Kladivar!

Zapis je namenjen javnosti, zato prosim za delitve na družbenih omrežjih. Vsem dobromislečim v društvu pa želim vse najboljše in kmalu novo vodstvo, ki si ga zaslužijo.