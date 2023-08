Najboljša slovenska skakalka ob palici Tina Šutej je na svetovno prvenstvo v Budimpešto odšla z najvišjimi cilji, napovedala je napad na medaljo ter poudarila, da bo zanjo potrebno skočiti nov državni rekord. Ta ji je uspel, skakala je izjemno in najboljši slovenski dosežek na prostem prestavila na štiri metre in 80 centimetrov. A žal tudi to ni bilo dovolj za odličje. Tako kot pred letom dni na prvenstvu v Eugenu, je bila tudi tokrat četrta. "To boli," nam je močno razočarana priznala po tekmi.

Tina Šutej je še na drugem zaporednem svetovnem prvenstvu v finalu skoka ob palici končala tik pod odrom za zmagovalke. Če sta bili branilka naslova, Američanka Katie Moon, ter Avstralka Nina Kennedy, ki sta si s 490 preskočenimi centimetri delili prvo mesto, danes bržčas predobri, pa je Finka Wilma Murto Šutejevi bron izmaknila pred nosom. Odločal je namreč en sam neuspešen poskus v Celju živeče Ljubljančanke na višini 4,75. Šutejeva je nato v prvem poskusu preskočila 4,80 in s tem popravila svoj državni rekord na prostem, na višini 4,85 pa je bila trikrat neuspešna.

Ponosna na državni rekord, razočarana s četrtim mestom

"Ja, malo boli. Mogoče še bolj kot lani, zato ker sem zelo dobro skakala. Zdi se mi, da so bili moji skoki veliko bolj kakovostni kot lanski in tudi na tisti višini 4,85 sem imela zelo dobre poskuse, še posebej drugi skok. Zato ja, malo boli. Zadovoljna sem, ker sem skočila državni rekord, nisem pa zadovoljna, ker sem četrta. Sem ponosna, to je bila moja najboljša tekma na prostem, vesela sem, da mi je to uspelo na prvenstvu, ki je nad vsem, ampak ja, je grenak priokus," je 34-letna slovenska šampionka razlagala po tekmi.

Odločilni trenutek se je zgodil malce nepričakovano, do višine 4,75 je bila stoodstotna in nadvse prepričljiva. "Pač, na 4,75 sem podrla, bilo je zelo blizu, ampak je letvica padla," je razočarano povzela. Vseeno pa je bila nato zelo blizu tudi na višini osebnega rekorda 4,85. "Čutim, da 4,85 lahko preskočim. Kot že rečeno, tisti drugi skok je bil zelo blizu. Če bi bilo tam pet centimetrov manj globine, bi preskočila. S trenerjem pa nisva imela takšne globine, ker v prejšnjih skokih nisem dobila dovolj vertikale. Ta skok sem tako dobro zadela, da sem višino dobila že pred letvico in sem nato padla po njej. Če bi bilo samo pet centimetrov manj globine, bi jo preskočila z lahkoto."

Zdaj ve, da tudi 4,85 ni prevelik zalogaj. Foto: Peter Kastelic/AZS

Zdaj bo najprej malo žalostna, nato pa …

Razočarana je bila že po letošnjem dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu, kjer je sicer osvojila srebrno kolajno, a napadala zlato. Premoč je morala tudi v Turčiji priznati Finki Murto. Kateri izid pa jo bolj boli? "Ta bolj boli. To je le svetovno prvenstvo, pa še dobro sem skakala. Če bi lahko izbirala, bi raje vrnila tisto srebro in vzela tukaj bronasto medaljo. Zdaj bom najprej malo žalostna, potem pa bo treba razmišljati naprej," pravi slovenska rekorderka tudi v dvorani, kjer je februarja letos na Češkem mejo postavila pri 4,82.

Bosta zdaj njeni "leseni" medalji z dveh zaporednih svetovnih prvenstev še odžgali olimpijski ogenj? Bo zato še toliko bolj motivirana za Pariz 2024? "Ja. Mislim, bomo videli. Do tja je še daleč, zdaj se moram osredotočiti na zaključek te sezone, imam še eno zelo pomembno tekmo, finale diamantne lige, mogoče tam zmagam in vzamem ta diamant. Potem pa se bo treba spočiti, pa enostavno trenirati naprej. Najbolj pomembno je, da ostanem zdrava in spravim skoke na malo višjo raven. Tam se dela razlika," pravi. Zdaj mora najprej pozdraviti Ahilovo tetivo, s katero ima v zadnjem času precej težav.

Dobitnice odličij je niso presenetile. "Vedela sem, da bo Katie zelo dobra, tudi Nina je prava tekmovalka, Wilma pa ima tako dolge palice, da ji sploh ni treba na njih nič narediti, pa preskoči," je ocenila danes svoje najnevarnejše tekmice.

