Ferlan do osebnega rekorda in polfinala, Demšar finale zgrešil za 15 stotink

V večernem polfinalu sta tekla še dva slovenska predstavnika. Anej Čurin Prapotnik je dosegel 20. čas na 100 m z 10,44 sekunde, Nika Glojnarič pa je imela 22. čas polfinala na 100 m ovire s 13,15 sekunde.

Demšar, ki je sicer zadel kar polovico vseh ovir, a kljub temu tekel najhitreje doslej, je zabeležil četrti čas v prvi od treh skupin, prva dva iz skupine in še dva najhitrejši po času pa so se uvrstili v finale.

"Gotovo bi bil hitrejši, če bi bil tek bolj čist," je dejal Demšar. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Zelo sem zadovoljen z 11. mestom, pred prihodom v Rim bi to podpisal, kot tudi osebni rekord, ki je sicer cilj nastopov. Veliko časa sem pa pustil med ovirami, pet sem jih zadel, začel sem že s prvo. Gotovo bi bil hitrejši, če bi bil tek bolj čist. A sem kljub temu dosegel najhitrejši čas doslej. Svoje so prinesle tudi tribune, ki sicer niso bile polne, zvok pa je bil ob glasnem navijanju izjemen za dodatno energijo," je povedal Demšar.

Drugi najhitrejši slovenski tekač na visokih ovirah doslej se vse bolj spogleduje tudi z olimpijskim nastopim v Parizu. "To je bila dobra popotnica za naprej, z boljšimi pogoji in če ne bi zadeval ovir bi dosegel tudi slovenski rekord. Čez dva meseca bodo OI in s takimi teki mi je Pariz vse bližje," je povedal Demšar. Z reprezentanco bo ostal do konca EP, ker je tudi rezerva za obe štafeti. Po dnevu premora pa bo nadaljeval s treningi v Rimu.

Nika Glojnarič je imela 22. čas polfinala na 100 m ovire. Foto: Reuters

Za finale na 100 m je bilo treba teči 10,21 sekunde, kar je bil dosegljiv čas za slovenskega predstavnika Čurina Prapotnika. Bolj oddaljena od tretjega teka na tem EP pa je bila Nika Glojnarič.

"Moram reči, da sem zadovoljna s tekom. Nisem pričakovala nekega časovnega preskoka v polfinalu. Imela sem dobro skupino, bile smo poravnane. A sem začel izgubljati na zadnjih ovirah. Zdi se mi, da sem v polfinalu bolj izgubljala v zaključku kot v kvalifikacijah. Kljub temu si želim letos teči pod 13 sekundami, a to ni kar tako dosegljivo. Med ovirami je treba opraviti najbolje, a v zadnjih štirih ovirah izgubljam desetinko in pol ali pa še več," je povedala Nika Glojnarič.

Ferlan do osebnega rekorda in polfinala

Rok Ferlan je dopoldne v prvem krogu na 400 m tekel osebni rekord s 45,52 sekunde in si s skupnim petim izidom zagotovil nedeljski polfinale ob 20.38. "Želel sem si točno takega teka za osebni rekord. Začel sem zelo hitro prvih 200 m, bil sem sproščen in sem na koncu zasedel tretje mesto v močni skupini. Tudi izid je super. Sem pa vedel, da bo nekaj tekmecev hitrih in me bodo priganjal. Imel sem dobro stezo, ki je tudi zelo hitra. Imel sem sicer nekaj dvomov včeraj, če bom prišel v polfinale. Obenem sem vedel, da lahko s ponovitvijo letošnjih tekov pridem v nadaljevanje. Spodbudo sem dobil tudi že prvi dan EP, saj so se vsi v reprezentanci, ki so nastopili, uvrstili v polfinale ali finale, Kristjan Čeh pa je osvojil zlato," je po nastopu povedal Ferlan.

Član kranjskega Triglava je tekel v tretji, zadnji skupini na stadionski krog, v nadaljevanje pa se je uvrstilo najboljših 14 iz vseh skupin. Svoj prejšnji osebni rekord in najboljši izid sezone, 45,69 sekunde, je tekel v Izmirju, kjer je 25. maja kot edini v slovenski odpravi osvojil naslov balkanskega prvaka. Slovenski rekord, 44,84 je Luka Janežič postavil 21. julija 2017 v Monaku.

"Moj prvi cilj bo sedaj, da na večni slovenski lestvici na drugem mestu prehitim Matijo Šestaka (45,43), sem pa vse bližje tudi Janežiču. Mislim, da bi se bolj veselil novega osebnega rekorda po teku v polfinalu kot pa uvrstitve v finale, saj, če ne osvojiš medalje, je nekako vseeno, kje v finalu končaš," je ocenil Ferlan.

Preberite še: