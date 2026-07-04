Številne slovenske atletske zmage v Zagrebu

Veronika Domjan (Ptuj) je na mednarodnem atletskem mitingu v Zagrebu zmagala v metu diska s 53,34 m. Zmagovalni oder na 1500 m je bil povsem slovenski, Anže Svit Požgaj (Slovan Ljubljana, 3:49,74) je bil pred Luko Aljažem Pajkom (Slovan Ljubljana), ki je tekel svoj najboljši izid 3:50,24, in Nilom Kerinom (Slovan, 3:59,56).

Petja Kljočnik (Slovan) je z 4:23,15 zmagala na 1500 m pred Leo Haler (Žak), ki je s 4:23,42 postavila osebni rekord. Dvojni zmagi so Slovenke zabeležili tudi na 800 m, kjer je bila Gaja Kovačec (Maribor) z 2:07,44 pred Nino Turčin (Poljane), ki je z 2:07,85 tekla najhitreje v karieri, ter na 100 m ovire. Hana Sekne (Kranj) s 13,68 slavila pred klubsko kolegico Katjušo Jordan Nadižar (13,70).

Drugi je bil v troskoku Gašper Dovšak (Žak, 15,06 m), tretji pa Žan Ogrinc (Poljane) na 800 m z 1:49,40, Sekne na 100 m (12,16) in Luka Zupanc v skoku s palico (4,80 m).

Miting se bo nadaljeval v nedeljo, ko bodo za slovensko atletiko pomembni nastopi štafet.